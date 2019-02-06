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Sütün içine incir atıp içerseniz...

Hemen hemen herkes sütün ve incirin insan sağlığına birçok faydası olduğunu biliyor. Peki süt ile beraber incir tüketilince ne gibi faydalar sağlar? Kalsiyum bakımından zengin olan süt ve güçlü antioksidan etkisi olan incirin bir araya geldiğinde iyi geldiği hastalıklara şaşıracaksınız.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:35
Sütün içine incir atıp içerseniz...

Özellikle büyüme çağında çocukların tüketmesi gereken süt kemiklerin hızla ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olur. Ayırca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ileri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesinin riskini düşürür.

İncir ise içeriğinde yüksek miktarda antioksidan madde ve lif barındırır. Bu besinde vücudu zararlı hücre, bakteri ve toksinlerden arındırırken aynı zamanda sindirimi kontrol eder. Kabızlık gibi dışkılama sorununu önleyen incir aynı zamanda günde 5 tane tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüze 80'nini sağlar. İki besinde sağlık açısından oldukça fayda sağlar. Yapılan bir araştırmada kaynayan sütün içerisine kuru incir atıldığında ve karışım düzenli tüketildiğinde kabızlıktan kuru öksürüğe kadar birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.

Sütün içine incir atıp tüketildiğinde ne olur?

- Sürekli sindirim yaşayan kişiler genellikle şişkinlik ve kabızlıktan şikayet ederler. Bu durum hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Ancak yemeklerden sonra kabızlık ve şişkinlik yaşamak istemiyorsanız. Kaynayan 3 bardak sütün içerisine 6 tane kuru incir atınız 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Daha sonra blendrıdan geçirip yemeklerden önce ve sonra tüketin.

- Kış aylarında artan virüsler nedeniyle üst solunum yolları hastalıkları da artar. bu da solunum yollarında ciddi tahribatlara neden olur. Bunun en acı verici sonucu ise kuru öksürüktür. Bronşların tıkanması ile sürekli hale gelen öksürük göğsün ağrımasına neden olur. Bu esnalarda 1 bardak sütün içine 2 incir atıp kaynatın. Tam kaynadıktan sonra sütün ılıklaşmasını bekleyin. Günde iki bardak taze hazırlayıp bu karışımı tüketin.

- İş ve sosyal yaşam sağlıksız beslenme kadar vücudu olumsuz etkiler ve hastalanmasına neden olur. Kronik yorgunluk ve ağrılar bu zamanda artmaya başlar. Bu durumu yaşamak istemiyorsanız. Sabah kahvaltısından önce bir bardak sütün içine bir tatlı kaşığı bal ve bir kuru incir atın. Cezvede biraz kaydanttıktan sonra ılık bir şekilde tüketin.

- Aynı zamanda her gün bir bardak sütün içerisine incir atıp tükettiğinizde cilt sağlığınıza da büyük katkı sağlar. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:35
  1. süt
  2. İncir
  3. Kabızlık
  4. şişkinlik
  5. üst solunum yolları hastalıkları
  6. kuru öksürük

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