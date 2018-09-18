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Sütün âlâsı “deve sütü”

Acı, tuzlu ve kuru ot, dikenle, hatta yeterli bitki bulunmadığında kemik, kurumuş deriler, çadır, halat, gibi cisimlerle beslenen devenin sütü, dünyanın en sağlıklı sütüdür.

18 Eylül 2018 Salı 15:51
Sütün âlâsı “deve sütü”

Ayrıca araştırmalar, deve sütünün şeker hastalarına ve ülserden yakınanlara iyi geldiğini göstermektedir. Deve sütünün diğer sütlere göre yağ oranı düşük; potasyum, demir ve C vitamini oranları yüksek..

Vitamin ve protein deposu olan deve sütü sonunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından da keşfedildi... İnek sütünden 3 kat daha fazla C vitamini ve 10 kat fazla demir ihtiva eden deve sütü, aynı zamanda B vitamini ve magnezyum açısından da son derece zengin. FAO yetkilileri sağlık kaynağı deve sütünün Avrupa marketlerinin raflarında yerini alması için harekete geçerek Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya dek tüm üretici ülkelere deve sütü ve yan ürünlerini Batı Dünyası'na pazarlamayı teklif etti. FAO uzmanları bu ticaret sayesinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sektör oluşacağını belirtiyor.

İkincisi “keçi sütü”

Öte yandan devenin bulunmadığı yörelerde uzmanlar keçi sütünü yere göğe sığdıramıyor. Keçi sütü, anne sütüne en yakın süt olarak görülüyor. Sindirim sisteminde oluşturduğu avantajlar, içerdiği vitamin ve mineral içeriği sebebiyle anne sütüne en yakın o..

Kemik erimesi söz konusu olan hanımlara özelikle kalsiyum ihtiyaçları açısından keçi sütü tavsiye ediliyor.

Keçi sütünde kalsiyum oranı inek sütüne göre daha yüksek olduğu için keçi sütünü daha sıklıkla tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Gıda uzmanları da keçi sütünün sindiriminin kısa zincirli yağ asitlerinin çok olması sebebiyle inek sütüne göre daha kolay olduğunu söylüyor.

Keçi sütünde A vitamini içeriği daha yüksek, minerallerden de özellikle Fosfor, Kalsiyum inek sütüne göre daha yüksek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:51
  1. deve sütü
  2. deve sütünün faydaları
  3. keçi sütü
  4. keçi sütünün faydaları

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