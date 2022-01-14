Sütten ağzı yanan Muharrem İnce, İmamoğlu ve Yavaş'ı uyardı!

Kayseri'de partisinin ilçe binasının açılışına katılan Memleket Partisi Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a uyarıda bulundu.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partilerin hazine yardımı almamasına yönelik kampanya

Partilerin bu yıl hazine yardımı almamaları yönünde bir kampanya başlattıklarını ifade eden İnce, pazartesiden itibaren kampanyayı imzaya açacakları belirterek, bu para ile üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alınmasını istedi.

Bir gazetecinin, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uyardı

İnce şu şekilde açıklamalarda bulundu:

Oradan kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok 'İstanbul'u veremezmişiz.' İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan. 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor, geçsin. Seçim kazanmak istiyor musun sen? 'Kazanırız ama İstanbul Belediyesini kaybederiz, mecliste çoğunluğumuz yok.' Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum, yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur.