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Sütlüce'de toprak kayması! Acil tahliye edildi

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:41
Sütlüce'de toprak kayması! Acil tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:41
  1. İstanbul
  2. Sütlüce
  3. Bina tahliyesi

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  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Vatandaşın uyarılarını dikkate almayan yetkililer derhal tutuklanıp yargılanıp caydırıcı ceza almadığı müddetçe bu olayların önü alınmaz. Vatandaş ölecekmiş adamların umrunda bile değil.
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