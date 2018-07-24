Sütlüce'de toprak kayması! Acil tahliye edildi
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.24 Temmuz 2018 Salı 10:41
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.
YORUM YAZ