Sütlüce'de korku dolu anlar; binayı boşaltıyorlar
Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. İlk belirlemelere göre inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.24 Temmuz 2018 Salı 11:08
BeyoğluSütlüce'de bulunan Fuaye Sokak'ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor.
Çökme tehlikesinin meydana geldiği 4 katlı binadaki vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi.
Bina çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı.
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