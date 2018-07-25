0553 313 94 23

Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:19
Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 kişilik şekerli kahve için;

Eğer kahveler orta olacaksa her bir fincan için yarım tatlı kaşığı şeker koyun, şekersiz olacaksa hiç şeker koymayın.

2 Türk kahvesi fincanı süt

2 tatlı kaşığı kuru kahve

2 tatlı kaşığı toz şeker

Servis için ;

Su

Minik lokumlar veya çikolata

HAZIRLANIŞI:

2 fincan süt cezveye alınarak ocağa koyulur.

Üzerine kahve ve şekeri katıp bir kere karıştırılır ve bırakılır.

Altı kısılır.

Kısık ateşte kahvemizin köpükleri oluşmaya başladığında fincanlara pay edilir.

Hafif kaynamaya başladığında fincanların yarısına gelecek şekilde dökülür.

Ardından bir taşım daha kaynatılıp fincanların kalanına doldurulur.

Yanında su ve lokum (veya çikolata) ile servis yapılır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump duyurdu: Anlaşma sağlandı!
    1. Trump duyurdu: Anlaşma sağlandı!
    2. Gençlerin imdadına Bakan Varank yetişti
    3. Unutkanlık nasıl tedavi edilir?
    4. Boyun fıtığı neden olur?
    5. Srebrenitsa'nın sembol annesi Hakk'a..
    6. Stresin mideye zararları nelerdir?
    7. Nefes darlığı nasıl geçer?
    8. Yüksek tansiyon nasıl düşürülür?
    9. Sıtma nasıl tedavi edilir?
    10. Çocuk neden yemek yemez?
    11. Isırgan otunun faydaları
    12. Kabızlığa şifa olan besinler!
    13. Fenerbahçe bombayı patlattı
    14. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    15. Kadın eşinin ailesine nasıl..
    16. Dondurmalı şeftali tatlısı nasıl..
    17. Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?
    18. Aile içinde eşlerin görev paylaşımı..
    19. Çileğin inanılmaz faydaları
    20. Anne babanın çocuğun üzerindeki..
    Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!
    Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle! İlk işi bu oldu
    Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle! İlk işi bu oldu
    Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri e-okul.meb.gov.tr
    Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri e-okul.meb.gov.tr

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!