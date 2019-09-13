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Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? | Pratik sütlü tel kadayıf tarifi malzemeleri

Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf,toplumumuzda sıkça tüketilen tatlılardan biridir. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? Sütlü tel kadayıf yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 18:42
Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? | Pratik sütlü tel kadayıf tarifi malzemeleri

Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf, toplumumuzda sıkça tüketilen tatlılardan biridir. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? Sütlü tel kadayıf yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

300 gr taze tel kadayıf
2 su bardağı pirinç fındık

250 gr tereyağı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 damla limon suyu

Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?

Önce süt ve şekeri bir tencerede kısık ateşe koyun. Karıştırın ve kaynar kaynamaz ocaktan alın, soğumaya bırakın

Tel kadayıfları iki elinizle çekiştirip koparın. Böylece tel tel ayrılan kadayıfınız olacaktır. Fırına dayanıklı dikdörtgen cam tepsinin altına fırçayla pekmez ve sıvı yağ sürün. Didiklediğiniz kadayıfın yarısını bastırarak kabın içine yerleştirin. Fındık içini serpin ve ikinci kat kadayıfları üzerine yine bastırarak yerleştirin. Bir tavada yağları eritip, kızdırın ve hemen kadayıfın üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye getirip ısıtın ve sıcak fırında en az 35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Sıcak tatlının üzerine soğuk sütlü şerbetini gezdirin. Çekmesini bekleyip, dilimleyerek servise sunun.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:42
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