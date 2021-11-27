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Kadın - Aile Sütlü tatlılar kolay. Şambali tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sütlü tatlılar kolay. Şambali tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Şam tatlısı veya şambaba diye de bilinen şambali tatlısı, bu tarifle evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:23:00 - 2021-11-28 16:35:38
Sütlü tatlılar kolay. Şambali tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Şambali tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 3 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı su
  • 4,5 su bardağı şeker
  • Limon suyu

Yapılışı

Yoğurt ve şekeri geniş bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin. Hamurunuzun kıvamı biraz katı olacak. Daha sonra hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye alın ve üzerini düzeltin. Tatlınızın fırında her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.

Diğer taraftan da tatlınızın şerbeti için su ve şekeri tencerede kaynatın. Şerbetiniz kaynayın limon suyunu da ilave edin ve bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve ılınması için bekletin. Tatlınızı da fırından çıkardıktan sonra ılınmasını sağlayın. Son olarak ılık tatlınızın üzerine ılık şerbeti gezdirin. Dilerseniz üzerine fıstık ya da tarçın ekleyerek servis edebilirsiniz.

 

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