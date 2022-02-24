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Kadın - Aile Sütlü tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifi
Kadın - Aile

Sütlü tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifi

'Bugün Ne Pişirsem?' Diye düşünlere bol vitaminli bir günün menüsü sizlerle sütlü tarhana çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:55:00 - 2022-02-24 12:59:35
Sütlü tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır? Tarhana çorbası tarifi

Sütlü tarhana çorbası tarifi 

Yapımı için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı toz tarhana
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı un
  • Kuru nane
  • Tuz

Sütlü tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak süt ve tarhanayı bir kasede iyice karıştırın. Daha sonra bir tencereye yağ ve unu ekleyip kavurun.Üzerine salça ve suyu da ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca sütlü tarhana karışımını tencereye yavaş yavaş ekleyin. Çorbanızı karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca tuz ve kuru nane ekleyin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

 

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