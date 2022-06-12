Sütlü kurabiye tarifi: Çayın, kahvenin yanına nefis kurabiyeler yapıyoruz
Kurabiyelerin lezzeti harika oluyor ve yapımı da çok ama çok kolay.
Sütlü kurabiye tarifi malzemeleri
- Yarım su bardağı şeker (miktarı artırabilirsiniz)
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 yumurta sarısı (beyazı üzerine)
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2- 2,5 su bardağı un (yumuşak bir hamur olmalı)
Üzeri için;
- Ayırmış olduğumuz yumurta beyazı
Ceviz
Sütlü kurabiye nasıl yapılır?
Pudra şekeri, sıvıyağ, süt, 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu karıştırma kabına alalım ve güzelce çırpalım. Üzerine 2 – 2,5 su bardağı unu kontrollü ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve yuvarlayalım. Yuvarladığımız parçaları önce yumurta beyazına, sonra da cevize bulayarak tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.