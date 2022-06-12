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Kadın - Aile Sütlü kurabiye tarifi: Çayın, kahvenin yanına nefis kurabiyeler yapıyoruz
Kadın - Aile

Sütlü kurabiye tarifi: Çayın, kahvenin yanına nefis kurabiyeler yapıyoruz

Kurabiyelerin lezzeti harika oluyor ve yapımı da çok ama çok kolay.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 18:36:00 - 2022-06-12 18:38:21
Sütlü kurabiye tarifi: Çayın, kahvenin yanına nefis kurabiyeler yapıyoruz

Sütlü kurabiye tarifi malzemeleri

  • Yarım su bardağı şeker (miktarı artırabilirsiniz)
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 yumurta sarısı (beyazı üzerine)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2- 2,5 su bardağı un (yumuşak bir hamur olmalı)

Üzeri için;

  • Ayırmış olduğumuz yumurta beyazı

Ceviz

Sütlü kurabiye nasıl yapılır?

Pudra şekeri, sıvıyağ, süt, 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu karıştırma kabına alalım ve güzelce çırpalım. Üzerine 2 – 2,5 su bardağı unu kontrollü ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve yuvarlayalım. Yuvarladığımız parçaları önce yumurta beyazına, sonra da cevize bulayarak tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.

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