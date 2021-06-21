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Kadın - Aile Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi
Kadın - Aile

Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi

Pratik irmik helvası tarifi | Leziz ve kolay bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sütlü irmik helvası için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 17:53:00 -
Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi

Hem leziz hem kolay bir tarif istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sütlü irmik helvası tarifi

Kolay irmik helvası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 75 gram margarin
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz

Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri
Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri

Kadın - Aile

Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri

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