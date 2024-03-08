Sütlü çay bağımlıları için özel tarif geliyor, hazır mıyız? Marketlerde satılan markalı paketlerinden satın almayın!
Son günlerde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çay ile ilgili gelişme peş peşe yaşandı. Yakın zamanda yükselişe geçen olayda birçok ülkede marketlerde satılan çay markaları ile ilgili araştırmacı kişiler çarpıcı iddiada bulundu. Zararlı yasadışı madde tespit edildi diyerek duyurdular! Bizler o markaları kızdıracak bir formülle geldik.
Çayı demli ve sert içenler işte sağlıklı süt tarifimiz ile karşınızdayız! Sütlü çay çok az kişinin tercih ettiği bir içecek olsa da bir kere deneyen de bir daha asla bırakamıyor. Yalnızca 3 adımla sütlü çay yapabilir bu eşsiz lezzeti deneyimleyebilirsiniz.
Sütlü çayın tarihi 17.yüzyıla dayanıyor. Bir İngiliz geleneği olarak bilinen sütlü çay İngilizlerin normal çaydan önce tanıştıkları bir tür. Zamanla İngilizler tarafından benimsenen sütlü çayın dünyanın çeşitli bölgelerine buradan yayıldığı biliniyor.
Gelelim sütlü çay deneyiminizi artıracak o benzersiz formüle. Sütlü çay meyve, çiçek, karamel aromalı olabilir ancak bilinen en yaygın hali esmer şekerli olanıdır. Bu yüzden biz de bu tarifi vereceğiz.
Sütlü çay içmek için şu malzemelere ihtiyacınız var: Yarım su bardağı su, 2 adet siyah poşet çay, yarım su bardağı tam yağlı süt, buz küpleri(isteğe bağlı), 2 yemek kaşığı sütle karıştırılmış esmer şeker.
Çay için suyu kaynatın. Çay poşetlerinin bulunduğu bir bardağa yarım bardak kaynar su ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın . Çay poşetlerini atın ve tamamen soğumaya bırakın. Bir kenara koyun. Buradaki amacınız güçlü aromalı bir siyah çay konsantresidir. Buz, çay, tam yağlı süt ve şekerli yoğunlaştırılmış sütü ekleyin malzemeleri birleştirmek için bir kaşıkla hafifçe karıştırın. Sonuç tatlı, kremsi, açık renkli bir sütlü çay olmalıdır. Soğuk kış günlerinde bu tarifi denemeyen kalmasın.
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