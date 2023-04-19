Sütlaç yaparken böyle yapın asla kıvamı şaşmıyor: Annelerin gizli sırrıymış! Enfes tadıyla, kıvamında komşu çatlatın

Sütlaç, çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlıdır. Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılanlarından ve tanınanlarından biridir. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şeker olan bu tatlı oldukça da bereketlidir. Evde yapılan en lezzetli tatlılardandır.

Son dönemde lüks kafe ve pastanelerde de satılan sütlaç aslında yapımı çok kolay bir tatlıdır. Evde yaptığınız sütlaç bir türlü lezzetli olmuyorsa vereceğimiz bu tarifi denemelisiniz.

Gerekli malzemeler;

1 litre süt

2 çay bardağı pirinç

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

Tarçın (Üzeri için)

Tarifi;

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Sütlaç yapımına pirinçleri yıkayarak başlayabilirsiniz. Ancak sağlığınız açısından pirinçleri en az 1 saat önceden bekletmek den doğrusu olacaktır. Yıkama işlemi bitince 1 su bardağı su ile pirinçleri haşlayın. Pirinçler pilav kıvamına gelmeyecek sadece yumuşayacak. Ardından sütü derin bir tencereye alın pirinçleri, şekeri ve sütle ıslattığınız pirinç ununu ekleyin ve malzemeleri kaynatın. Kaynayan sütün altını kısın vanilyayı ilave edip, karıştırarak 15 dakika kadar daha pişirin. Sütlacınız hafif yoğun bir kıvam alacak ama asıl kıvamını kasede soğurken alacak. Pişen sütlacı kaselere eşit ölçülerde pay edin. Soğuyunca sütlaçlarınızı buzdolabına kaldırın. Dolapta bekledikten sonra tarçın serperek servis edebilirsiniz. Sütlaç sıcakta yenilebilir. Ancak en lezzetli hali soğuk halidir. Evet bu tarifle yapacağınız sütlaç çok ama çok daha lezzetli olacaktır.