  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Gündem

Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da! Başkan Erdoğan ile önemli görüşme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Zelenski’nin ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumun ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Duran, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili gündem başlıklarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ile kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.

ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'İ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ...

Başkan Erdoğan, dün Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede bölgeler konular ele alındı.

Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23