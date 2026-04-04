Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da! Başkan Erdoğan ile önemli görüşme
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Zelenski’nin ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumun ele alınması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Duran, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili gündem başlıklarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ile kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.
ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'İ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.
ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ...
Başkan Erdoğan, dün Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede bölgeler konular ele alındı.
Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.