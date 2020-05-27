Sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç'ın püf noktası

Sütlaç nasıl yapılır?

Sütlaç yaparken pirinci önce su, sonra sütle pişirmelisiniz. Sütü eklemeden önce pirinçlerin suyu iyice çektiğine de emin olmalısınız.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da sütün soğuk olması. Sütlacın kıvamının iyi olması için soğuk sütten şaşmayın.

Sütlacın kıvamını artırmak için içine pirinç unu eklenir. Bu eklemeyi yapmadan önce pirinç ununu suda ezin. Sulandırılmış pirinç ununu ılıştırmadan tencereye eklemeyin. Sıcak ve soğuk sıvıların aniden bir araya gelmesi tatlınızın kıvamına zarar verebilir.

Sütlacın lezzetinin bir diğer kuralı da şekerini en son ilave etmektir.

Tatlıyı buzdolabına kaldırmadan önce oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Tatlıları sıcakken buzdolabına kaldırmanız durumunda kıvamı ve lezzeti bozulabilir.

Sütlaç malzemeleri

1 litre süt

• 1 su bardağı soğuk su

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 paket vanilin

• 2 çay bardağı pirinç

Üzeri için:

2 yemek kaşığı toz tarçın

Yapılışı:

1. Pirinçleri yıkayıp derin bir tencereye koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

2. Pirinç ve su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırın.

3. Pirinçler suyunu çekip yumuşayınca üzerine sütü ilave edin ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Dibi tutmaması için ara sıra karıştırın.

4. Süt kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

5. 20 dakika sonunda tencereye şekeri ve vanilini ilave edin ve 5 dakika kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

6. Sütlacı kaplara paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

7. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları soğutmak için buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra üzerine toz tarçın ile servis edin.