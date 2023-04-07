Süte eklenen bu baharat açlığı yok ediyor! Sahurda tüketin…
Oruçluyken enerjiniz daha hızlı tükenir. Uyumadan önce karabiberli süt içerseniz gece boyu vücuttaki mikroplar ölür. Tok tutmayı sağlar. Peki karabiberli sütün sağlığa faydaları neler?
Üst solunum yollarını temizleyen ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen karışım: Karabiberli süt. Peki bu muhteşem baharat vücutta ne işe yarar?
Karabiberli süt enerjiyi ve gücü sağlar. Çabuk yorulmanızı engeller.
KARABİBERLİ SÜT NASIL YAPILIR?
1 bardak süte 1 çay kaşığı karabiber ekleyip içerseniz, gece boyu vücudunuza etkilerine inanamayacaksınız.
KARABİBERLİ SÜTÜN FAYDALARI
Karabiberli süt, üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi yöntemleri arasında sıkça kullanılmaktadır.
Boğazda oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkili olan karışım, dayanılmaz hale gelen öksürüğün giderilmesine karşında büyük fayda sağlıyor.
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Aynı zamanda karabiber bağışıklık sistemini de güçlendirerek özellikle mevsim geçişleri ve beslenme değişikliklerinde vücudu koruyor.