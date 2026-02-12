Sütcü; “Seçimin kaybedeni yok, sanayicilerimiz ve Adana’mız kazandı”

AOSB Başkanlığı Seyhan Salonu'nda, rekabetin yüksek, ilginin yoğun olduğu seçim süreci, sanayicilerin birbiriyle olan güçlü iş birliği ve dostluk anlayışı çerçevesinde örnek bir atmosferde gerçekleşti. 503 sanayicinin oy kullandığı seçimde, mevcut Başkan Bekir Sütcü 268 oy, İsrafil Uçurum ise 235 oy aldı.



Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumuyla kent, bölge ve ülke ekonomisine değer katan AOSB’nin genel kuruluna, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, çok sayıda sanayici ve davetliler katıldı.



Genel kurulun Divan Başkanlığını üstlenen sanayici Mehmet Ali Bilici, bu genel kurulun sıradan bir seçim olmadığını, AOSB’nin geleceğini şekillendirecek kadronun belirleneceğini söyledi.



Yönetim ve denetim raporlarının okunup oy birliğiyle onaylanmasının ardından AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Bekir Sütcü katılımcılara hitap etti. Sütcü konuşmasına, seçim bittikten sonra herkesin el ele, sarılarak bu salondan ayrılacağına inandığını söyleyerek başladı.



“AOSB Türkiye’nin gözbebeği”

Sütcü, Türkiye’nin İlk 500, İkinci 500 ile TİM 1000 listesinde yer alan tüm sanayicilere şükranlarını sunduğunu söyledi. AOSB’nin bugün geldiği noktayı rakamlarla anlatan Sütcü, “AOSB’miz Türkiye’nin gözbebeği sanayi bölgelerinden biri haline geldi” dedi.



Sütcü, AOSB’nin 22 milyon metrekarelik alana, 498 faal firmaya ve 41 bin 865 kişilik istihdama sahip olduğunu, Adana ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin, yani 2 milyar dolarının AOSB’de faaliyet gösteren sanayiciler tarafından gerçekleştiğini vurguladı.



“Türkiye’nin en büyük dördüncü OSB’siyiz”



Sütcü, “Adana Hacı Sabancı OSB bugün fiziki büyüklük, altyapı kapasitesi ve sanayi yoğunluğu bakımından 318 OSB içinde Türkiye’nin en büyük dördüncü organize sanayi bölgesidir” dedi. Sütcü, bunun yalnızca bir sıralama değil, yatırım gücünün ve kurumsal yönetimin göstergesi olduğunu söyledi.

Sanayicilerine elektriği, suyu ve diğer temel girdileri Türkiye’nin en uygun koşullarında sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bekir Sütcü, genişleme alanları hakkında da bilgi verdi.



Sütcü, Sarıçam’daki 5’inci ilave alan çalışmalarının sürdüğünü, 3.348 hektarlık alan için 16 kurum görüşünden 15’inin alındığını, sürecin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Bu çalışmalarla 22 milyon metrekareden 52 milyon metrekarelik alana çıkacağız” dedi.



Sütcü, kullanma suyu kapasitesinin 222 bin metreküpe çıkarıldığını ve bunun AOSB’nin 20–25 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.



Yeni projeler yolda

Sütcü yeni atıksu arıtma tesisinin 2026’da ihaleye çıkacağını, bölgeye tır parkı kazandırılacağını, 8 MW’lık GES projesinin hayata geçirileceğini, yap-işlet-devret modeliyle bir otel projesinin ve çamur kurutma tesisi yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Sütcü, 50 MW’lık enerji depolama projesinin ise Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkati çekti.



Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin Adana için stratejik bir hamle olduğunu söyleyen Sütcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Sütcü, sahip oldukları bilgi ve deneyimle bu süreci en iyi şekilde yöneteceklerini vurguladı.



Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı ve AOSB Başkan adayı İsrafil Uçurum ise katılımcılara teşekkür ettikten sonra yalnızca bir başkan adayı değil, üretimin yükünü birlikte taşıyan bir sanayici olduğunu söyledi.

“Şeffaf, katılımcı ve ‘ben değil biz’ diyen bir yönetim anlayışını hakim kılacağız” diyen Uçurum, yönetimde iki dönem sınırı getireceklerini, bunun bir seçim vaadi değil yönetim felsefesi olduğunu vurguladı.



Uçurum, elektrik dağıtım bedeline karşı verdiği hukuki mücadele sonucu faturaların düştüğünü ve bunun tüm OSB’lere emsal olduğunu söyledi. Doğalgaz altyapısının kendi dönemlerinde çekildiğini belirten Uçurum, geçmiş yönetimlere teşekkür ederek vefat eden sanayicilere rahmet diledi.



Yeni yönetim kurulu seçildi



Yapılan oylama sonucunda AOSB Bekir Sütcü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Ömer Kaya, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Fatma Uluğ Ersöz, Kemal Özçetin, Ahmet Aslan, Asım Gül, Tansel Ün, Noyan Yiğit Dağsuyu ve Hasan Kılıç’tan oluştu. Denetim kuruluna ise Can Ulaştırıcı ile Ali Fuat Batmaz seçildi.

Kazananı Kaybedeni Yok; Hep Birlikteyiz”



Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Bekir Sütçü, bu seçimlerde, güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı verildiğini belirterek, tüm sanayicilere teşekkür etti.

Sütçü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“503 sanayicimizin iradesi sandığa yansımıştır. Kazananı ve kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık. Burada tek kazanan AOSB’dir, Adana’dır ve sanayicimizdir. Hepimiz aynı gemideyiz; aynı hedefe birlikte yürüyoruz. Sanayicimizin her türlü görüşüne saygı duyuyoruz. Onları başımızın üstünde taşıyoruz.”



“Geçmişten gelen dayanışma sürecek”



Daha önce de benzer seçim süreçlerinden geçtiklerini hatırlatan Sütçü, kurumsal dayanışma geleneğinin devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Daha önce de farklı listelerde yer aldığımız arkadaşlarımızla hiçbir kırgınlık yaşamadan birlikte çalıştık. Bugün de aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Seçim bitti; şimdi işimize, üretimimize ve projelerimize odaklanma zamanı.”



Teşekkür mesajı



Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Bekir Sütcü, “Bize güvenen, sandığa gelen, oy kullanan tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.