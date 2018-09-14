Süt ve yumurta üretimi arttı tüketici indirim bekliyor

Okulların açılmasıyla tüketiminde artış beklenen süt ve yumurta ile tavuk eti üretiminde iyi haberler geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ticari süt firmaları tarafından Temmuz ayında 863 bin 9 ton inek sütü toplandı. Süt miktarı bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 16,5 arttı.

PEYNİR ÜRETİMİ DE ARTTI

Temmuz ayında firmalar tarafından içme sütü üretimi 105 bin 600 ton olarak açıklandı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 64 bin 72 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise Temmuz ayında 1 milyar 600 milyon adede ulaştı. Üretim bir önceki aya göre yüzde 4,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Kesilen tavuk sayısı 112 milyon, kesilen hindi sayısı ise 631 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Temmuz ayında bir önceki aya oranla yüzde 9,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına oranla 2,1 azaldı. Temmuz ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 arttı.

Tavuk eti üretimi 196 bin 614 ton, hindi eti üretimi ise 7 bin 332 ton olarak kayıtlara geçti. Tavuk eti üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 10,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı.

FİYATLAR İNEBİLİR

Üretim artışı tüketicileri de mutlu etti, ilerisi için umutları arttırdı. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sütün, yumurtanın ve tavuk eti üretiminin artışının ürün fiyatlarını aşağı çekebileceğini dile getirdi. Fiyatların belli bir yere oturması ve gerilemesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Üreticiye ihracat daha çekici gelebilir. Bunlar ürünlerini diğer ülkelere pahalıdan satmak için indirime yanaşmayabilir. Onun için un gibi süt, yumurta ve tavuk eti ihracatına sınırlama getirilmeli. Bu sınırlama ile tüketicinin menfaati korunmalı, iç talep kolayca karşılanmalı” ifadelerini kullandı.