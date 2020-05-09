Süt ve süt ürünleri sektörünün sorunları yatırıldı

TGDF Akademi COVID-19 Konferansları çerçevesinde süt ve süt ürünleri sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Sektörün salgın olsun olmasın her zaman sefer görev emri halinde savaştığı belirtilen konferansta, en büyük sorunun süt üreticisine yapılan ödeme ile perakendeciden yapılan tahsilat arasındaki dengesizlik olduğu vurgulandı.

COVID-19 salgınının süt ve süt ürünleri sektörü üzerindeki etkisi TGDF Akademi’de masaya yatırıldı. SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel moderatörlüğünde düzenlenen video konferansta süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen isimleri sektörün durumunu ve geleceğini değerlendirdi. Konferansa Aynes Genel Müdürü Murat Hocalar, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can konuşmacı olarak katıldı.

Süt sanayicileri için her gün ’Yeni Normal’

Süt sanayicileri için COVID-19 olsun olmasın her günün olağan üstü olduğu belirtilen konferansta, salgın sayesinde bilimin nihayet ön plana çıktığı; menşei belli olmayan, açıkta satılan kayıt dışı ürünlere talebin azalmaya başladığı vurgulandı.

Sektör gıda güvenilirliği anlamında hazırlıklıydı

Süt ve süt ürünleri sektörünün en üst düzeyde hijyen ve temizlik anlayışını benimsemiş olması nedeniyle zaten hazırlıklı olduğu ifade edilirken; sektör çalışanlarının ailelerine, çevrelerine kadar bu kültürün sirayet ettiğinin görüldüğünün altı çizildi. Sektörün yeni dönemde daha çok yatırımı, daha yüksek kapasiteyi, daha yüksek katma değeri ve daha güçlü ulusal kalkınmayı göğüsleyebilecek bir birikime sahip olduğu da konferansta dikkat çekilen noktalar arasında yer aldı.

Sektör açıkları kapatmak için yine var gücüyle çalışacak

Sektörün sorunlarının “açık” parantezine alınabileceği ifade edilen konferansta; kayıt dışındaki açığı, hayvansal protein tüketimindeki açığı, üreticimizin borç yükündeki açığı, sanayicinin girdi maliyetlerindeki açığı, tahsilat ve vade dengelerindeki açığı, ihracattaki açığı, velhasıl hepsiyle beraber morallerdeki açığı kapatmak üzere sektörün yine var gücüyle çalışacağının altı çizildi.

COVID-19 sonrası stok maliyetleri büyük sorun

Sektörün özellikle COVID-19 döneminde üreticinin mağdur olmaması için çiğ süt alımına devam ettiği, ancak düşen iç ve dış taleple birlikte işledikleri ürünün stok maliyeti ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Bu nedenle regülasyonlar ve depolama desteklerinin giderek önem kazandığı belirtilen konferansta, sektörün rekabet şansının artması için kalite odaklı bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi gerektiği de vurgulandı.

Tahsilat ödeme dengesinin sağlanması gerekiyor

Konuşmacılar, üreticinin ayakta kalması için yapılan düzenli ödemelerin finanse edilebilmesinin tahsilat ödeme dengesinin sağlanmasından geçtiğine, bu konuda da perakende sektörünün desteğinin gerektiğine dikkat çekti. Süt ve süt ürünleri sanayicileri, COVID-19 sonrası yeni dönemde de en önemli odak noktalarının kaçınılmaz olarak finansman, çevre, üretim ve kalitede sürdürülebilirlik olacağını vurguladı.