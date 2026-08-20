  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak PKK'nın teslim edeceği silahların akıbeti belli oldu! Türkiye’nin ihmal edilen beka meselesi: Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor! Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek Petrol devi Rusya'da akaryakıt krizi! İthalat başladı, yakıt standardı düşürüldü Trump’tan İran’a karşı ‘ekonomik savaş’ ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti İsrail artık gizlemiyor! 'Hedefimiz Türkiye' 20 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar) Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi
Dünya Suriye’den 19 yıl sonra bir ilk! Mekke Anlaşması sonrası Pakistan’a kritik ziyaret
Dünya

Suriye’den 19 yıl sonra bir ilk! Mekke Anlaşması sonrası Pakistan’a kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suriye’den 19 yıl sonra bir ilk! Mekke Anlaşması sonrası Pakistan’a kritik ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzey bir heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. 19 yıl sonra ilk kez bir Suriye Dışişleri Bakanı Pakistan’ı ziyaret ederken, ziyaretin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın hemen ardından gelmesi “Yeni blokta Suriye’de mi yer arıyor” sorularına yol açtı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üst düzey bir heyetle Pakistan'ı ziyaret etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Şeybani'nin 19 yıl aradan sonra Pakistan’ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olduğuna işaret edilen açıklamada, ziyaret kapsamında Şeybani'nin Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceği ve iki ülke ilişkilerinin ele alınacağı kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, 14 Ağustos’ta Pakistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Suriye’nin Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23