Suriye’den 19 yıl sonra bir ilk! Mekke Anlaşması sonrası Pakistan’a kritik ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üst düzey bir heyetle Pakistan'ı ziyaret etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Şeybani'nin 19 yıl aradan sonra Pakistan’ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olduğuna işaret edilen açıklamada, ziyaret kapsamında Şeybani'nin Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceği ve iki ülke ilişkilerinin ele alınacağı kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, 14 Ağustos’ta Pakistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Suriye’nin Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.