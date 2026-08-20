Muhittin Böcek “İmamoğlu benden 15 milyon Euro istedi” demişti… Baz kayıtları iddiaları doğruladı!

CHP’de 15 milyon Euro’luk adaylık borsası baz raporu kayıtlarıyla teyit edildi!..

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, “Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi, 5 milyonunu Kapalıçarşı üzerinden gönderdim” şeklindeki şok itirafı, teknik takiple saniye saniye doğrulandı. Dosyaya giren "daraltılmış baz" raporu, ikilinin sadece aynı ilçede değil; nokta atışı aynı metrekarede, aynı baz hücresinde yan yana olduklarını bilimsel olarak kanıtladı.

İŞTE O KİRLİ PAZARLIĞIN SİNYAL HARİTASI

İTİRAF DOĞRULANDI: Böcek'in 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde anlattığı karanlık trafik, 2025/60335 sayılı soruşturma dosyasına giren HTS (Arama Trafiği) dökümleriyle birebir örtüştü.

HAVALA SİSTEMİ VE ŞİFRE: Kapalıçarşı’daki "Taç Döviz" üzerinden kayıt dışı (Havala) yollarla gönderilen 5 milyon euronun teslimat şifresi olan "100 TL'lik banknot", o buluşmada bizzat İmamoğlu'na verildi.

TESADÜF DEĞİL, AYNI HÜCRE: Güvenlik birimlerinin özel olarak hazırladığı daraltılmış baz analizinde, telefon sinyalleri aynı il veya geniş ilçe sınırlarını değil; şahısların tam da Böcek'in tarif ettiği bina ve saatlerde aynı küçük istasyon diliminde kesiştiğini gösterdi.

1. ZİRVE: BEŞİKTAŞ'TA OTEL ODASINDAKİ İLK PAZARLIK

Böcek, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de dile getirildiğini söylemişti. Sinyaller bu şok zirveyi deşifre etti.

BAZ KANITI: Böcek saat 12.10'da, İmamoğlu ise 14.55'te Beşiktaş'a girdi. İkilinin telefonları saat 15.00 ile 16.00 arasında doğrudan Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'in bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki daraltılmış baz istasyonundan, tam olarak aynı koordinattan sinyal verdi!

Raporun ilgili değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Muhittin BÖCEK isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı,

Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı,

Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri,”

2. ZİRVE: ŞİŞLİ'DEKİ PLAZADA ŞİFRELİ ZARF TESLİMATI

Soruşturmanın en can alıcı noktası ise paranın İstanbul'a ulaştığının teyidi olan 100 TL'lik banknotun el değiştirdiği 17 Aralık 2023 tarihiydi. Böcek, "Zarfı Şişli'deki yüksek katlı plazada bizzat teslim ettim" dedi. Raporlar o anı adeta fotoğrafladı:

BAZ KANITI: Böcek'in saat 16.27'de ulaştığı Şişli'de, İmamoğlu saat 12.10'dan beri bulunuyordu. Saatler 16.30 ile 17.30'u gösterdiğinde, her iki ismin cihazı Şişli'nin genelinden ayrılarak doğrudan o plazanın yer aldığı spesifik baz hücresinde aynı anda sinyal verdi! Rüşvetin şifreli teslimatı teknik olarak belgelendi.

Bu buluşma da raporun ilgili değerlendirme bölümünde şu ifadelerle yer buldu:

"Muhittin BÖCEK isimli şahsın 17.12.2023 günü Havalimanından sonra saat:10.00 sıralarında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine gittiği, saat:13.00 sıralarında buradan ayrılarak saat:16.27 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, buradan saat:17.35 sıralarında ayrıldığı,

Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 17.12.2023 günü saat:12.10 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, saat:18.37 sıralarında ayrıldığı,

Şahısların 16.30-17.30 saatleri arasında Mühittin BÖCEK’in Şişli ilçesinde görüştükleri;”