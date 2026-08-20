Kuytul ve Kuriş’in akıl hocaları FETÖ! İstismara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile birlikte çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul ve vakıf yöneticilerine yönelik soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek; “Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda ‘Kuytulcular’ olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır” açıklamasını yaptı.

“KURİŞ VE KUYTUL YAPILANMALARININ DIŞ BAĞLANTILARI İNCELENMELİ”

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan 2006 yılında “F Tipi Yapılanma” raporuyla FETÖ’yü deşifre eden Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Eski Başkanı İbrahim Selvi; “Kuriş ve Kuytul yapılanmaları hakkında ortaya konulan bilgi ve bulgular birlikte değerlendirildiğinde, iki yapı arasındaki dikkat çekici benzerliğin yalnızca dini söylem veya liderlik modeliyle sınırlı olmadığı görülmektedir. Her iki yapılanmada da lider merkezli hiyerarşi, mensuplar üzerinde güçlü sosyal ve ekonomik denetim kurulması, dini kavramlar üzerinden düzenli mali kaynak oluşturulması, örgütsel faaliyetlerin ticari ve finansal kanallar üzerinden sürdürülmesi ve merkezi otoritenin dışında kapalı bir yapılanma oluşturulması öne çıkmaktadır. Bu tablo, birbirinden bağımsız görünen iki yapının benzer örgütsel yöntemleri nasıl ve hangi kanallar üzerinden edindiği sorusunu gündeme getirmektedir. Dış bağlantılar bakımından ise özellikle mali hareketler, yurt dışındaki şirket ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler, kullanılan iletişim altyapıları ve kritik dönemlerde ortaya çıkan örgütsel talimatların birlikte ele alınması gerekmektedir. Kuriş yapılanmasında tespit edilen yurt dışı bağlantılar ve kriptolu haberleşme sistemi ile Kuytul yapılanmasına ilişkin mali ve örgütsel bulgular, bu yapıların yalnızca kendi iç dinamikleriyle açıklanamayacak bağlantılarının bulunup bulunmadığının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 15 Temmuz öncesinde her iki yapılanmanın üst yönetimi etrafında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler de bu çerçevede ayrıca değerlendirilmelidir. Buradaki temel mesele, yalnızca iki yapının birbirine benzeyen yöntemler kullanması değil; bu yöntemlerin arkasında ortak bir finansal, iletişimsel veya dış yönlendirme mekanizmasının bulunup bulunmadığıdır. Bu nedenle soruşturmalarda asıl önem taşıyan hususlardan biri, Kuriş ve Kuytul yapılanmalarının dış bağlantılarının aynı mercek altında incelenmesidir. Eğer bu incelemeler ortak kişi, kurum, finans ağı veya yönlendirme kanallarına işaret ederse, bugün ayrı yapılanmalar olarak görülen bu yapıların aslında daha geniş bir organizasyonel ağın farklı unsurları olup olmadığı sorusu da somut biçimde cevaplanabilecektir” dedi.

“GÜVENLİK AÇISINDAN YENİ BİR TEHDİT KATEGORİSİ DOĞUYOR”

GÜVENSAM Genel Koordinatörü Güvenlik Uzmanı Cihad İslam Yılmaz da şunları söyledi: “Kuriş ve Kuytul dosyalarını yan yana okuduğumuzda dikkat çeken şey, ideolojik içerik değil, örgütlenme mimarisidir. Dini istismar eden bu yapılar, klasik anlamda ‘cemaat’ tanımının çok ötesinde, hücre tipi mali döngüler, kapalı iletişim protokolleri ve mensup denetimi üzerine kurulu paralel bir yönetişim sistemi geliştirebiliyor. Bu, güvenlik açısından yeni bir tehdit kategorisi doğuruyor: Klasik terör örgütü modelinden farklı olarak, görünürde hayır işleriyle meşrulaşan ama arka planda istihbarat direncine sahip bir örgütsel form. Asıl mesele, bu formun kendiliğinden mi ortaya çıktığı, yoksa belirli bir ‘kurumsal şablonun’ farklı liderler tarafından tekrar üretilip üretilmediğidir. Güvenlik boyutunda gözden kaçırılmaması gereken bir başka nokta ise, kriptolu haberleşme altyapılarının artık dini kisveli suç yapılarına da sirayet etmiş olmasıdır. Kuriş yapılanmasındaki yurt dışı bağlantılar ile Kuytul dosyasındaki mali aklama iddiaları birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo, MASAK ve emniyetin mali istihbarat kapasitesinin, bu hibrit suç örgütü modeline göre güncellenmesini zorunlu kılıyor.”