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Siyaset CHP’de Truva atlarının ihracı masada… 9 milletvekilinin ihracı YDK gündeminde
Siyaset

CHP’de Truva atlarının ihracı masada… 9 milletvekilinin ihracı YDK gündeminde

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CHP’de Truva atlarının ihracı masada… 9 milletvekilinin ihracı YDK gündeminde

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Gazeteci Sinan Burhan, Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihracını görüşeceği 81 kişiye ait dosyaların arasında 9 milletvekiline ait olanların da yer aldığını belirten paylaşımda bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik gündemle toplandı. İzmir Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan kavga ve arbedeyi gerekçe gösteren CHP yönetimi, AK Parti adayının kazandığı seçime itiraz ederek iptal başvurusu yapacağını açıkladı.

YDK 81 KİŞİNİN DOSYASINI GÖRÜŞECEK

Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden ayrılan ve yeni oluşumlara katılan isimlerin de aralarında bulunduğu 81 kişinin dosyasını görüşmek üzere toplandı. Partide gözler, disiplin kararları ve kurultay sürecine çevrildi.

ARALARINDA 9 MİLLETVEKİLİ DE VAR

Gazeteci Sinan Burhan, Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihracını görüşeceği 81 kişiye ait dosyaların arasında 9 milletvekiline ait olanların da yer aldığını belirten paylaşımda bulundu. CHP YDK’nın, ihraç kararlarını günün ilerleyen saatlerinde duyurması bekleniyor.

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