31 binden fazla kişi incelendi ve... Kahvaltı yaptığınız saat ömrünüzü etkiliyor: dikkat çeken açıklama...
Bazılarımızın vazgeçilmezi olan kahvaltı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma daha ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bazılarımızın vazgeçilmezi olan kahvaltı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma daha ortaya çıktı.
Kahvaltı için tercih ettiğiniz saat, düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. 31 binden fazla yetişkinin yıllarca takip edildiği araştırmada, günün ilk ve son öğününün zamanlaması ile ölüm riski arasında dikkat çeken bir ilişki bulundu.
Beslenmede yalnızca tüketilen gıdaların değil, öğünlerin hangi saatlerde yenildiğinin de sağlık açısından önemli olabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımlandı.
Çin’deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne 1999-2018 yılları arasında katılan 40 yaş ve üzerindeki 31 bin 44 yetişkinin verilerini mercek altına aldı.
European Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan araştırmada katılımcılar ortalama 8,6 yıl boyunca takip edildi. Bu süre içerisinde 7 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Araştırmacılar sonuçları değerlendirirken yaş, sigara kullanımı, fiziksel aktivite, beslenme kalitesi, beden kitle indeksi ve mevcut hastalıklar gibi ölüm riskini etkileyebilecek birçok değişkeni de hesaba kattı.
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri günün ilk öğününün saatiyle ilgili oldu.
Sabah 07.00-08.00 arasında ilk öğününü tüketenlerle karşılaştırıldığında, kahvaltısını 08.00-10.00 arasına bırakanlarda tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin yüzde 10 daha yüksek olduğu görüldü.
İlk öğünün daha da gecikmesiyle araştırmada gözlenen risk farkı arttı. Kahvaltısını 10.00-12.00 arasında yapanlarda tüm nedenlere bağlı ölüm riski, 07.00-08.00 grubuna kıyasla yüzde 19 daha yüksek bulundu.
İlk öğününü öğleden sonraya bırakanlarda ise bu oran yüzde 29'a kadar çıktı.
Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. İlk öğününü öğleden sonraya bırakanların kardiyovasküler nedenlerle ölüm riski, 07.00-08.00 arasında yiyenlere kıyasla yüzde 46 daha yüksek bulundu.
Araştırmanın modellemesine göre 50 yaşındaki kişiler arasında ilk öğününü öğleden sonraya bırakan grubun ortalama yaşam beklentisi 2,46 yıl daha kısa hesaplandı.
Araştırmacılar günün son öğününde ise "U" şeklinde bir risk ilişkisi gözlemledi. Akşam yemeğini 19.00-20.00 arasında tamamlayanlarla karşılaştırıldığında, 19.00'dan önce yiyenlerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski yüzde 13, gece yarısından sonra yiyenlerde ise yüzde 27 daha yüksek bulundu. Modellemede en düşük risk yaklaşık 20.00 civarında görüldü.
Bulgular, geç kahvaltı yapmanın veya belirli bir saatte yemek yemenin doğrudan erken ölüme neden olduğunu kanıtlamıyor. Araştırma, öğün saatleri ile ölüm riski arasında istatistiksel bir ilişki ortaya koyuyor.
Araştırmanın kıdemli yazarlarından Zhilei Shan da sonuçların herkes için tek bir "ideal yemek saati" olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Araştırmacılar, bulgular nedeniyle beslenme düzeninde ani ve radikal değişiklikler yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
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