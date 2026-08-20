Tel Aviv kaşınıyor! İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler

İsrail yönetimi Suriye'deki saldırgan tutumunu Türkiye'yi hedef alan açıklamalarla sürdürüyor.

İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminden Ankara'ya yönelik peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınarken İsrail'in Suriye'nin altyapısını, kabiliyetlerini, toprak bütünlüğünü ve birliğini hedef aldığını bildirdi.

Önce bombaladılar, ardından Türkiye'yi hedef aldılar

İsrail'in Ebu Zuhur saldırısının Türkiye açısından taşıdığı önem dikkat çekiyor.

Suriyeli yetkililere göre Türk askeri heyeti saldırıdan yalnızca saatler önce Ebu Zuhur'u ziyaret etmişti. İsrail saldırısında pist zarar görürken can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Tel Aviv yönetimi ise saldırıyı Türkiye'nin Suriye'deki muhtemel askeri varlığı üzerinden savunmaya çalıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Suriye yönetimi, Ebu Zuhur'da planlanmış bir Türk askeri yığınağı veya konuşlanması bulunduğu yönündeki İsrail açıklamalarını reddetti. Türkiye de İsrail'in iddialarını temelsiz olarak nitelendirerek saldırının Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Netanyahu'dan Türkiye'ye açık mesaj

Saldırının ardından İsrail Katil Başbakanı Binyamin Netanyahu da Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de güneye doğru askeri olarak ilerlemesine izin vermeyeceklerini savunarak Ankara'ya daha önce mesaj verdiklerini ileri sürdü. İsrail Başbakanı, saldırıyı kastederek Türkiye'nin bu mesajı daha iyi anlamasını sağladıklarını söyledi.

İsrail'in egemen bir ülke olan Suriye'nin askeri altyapısını bombaladıktan sonra bunu Türkiye'ye yönelik bir “mesaj” olarak sunması bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

Nitekim ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da saldırıyı “gereksiz bir tırmanma” olarak değerlendirdi.

Katz haddini aştı: Erdoğan'ı hedef aldı

Netanyahu'nun ardından bu kez İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sahneye çıktı.

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak Türkiye'nin Suriye politikasını “tehlikeli macera” olarak nitelendirdi. İsrailli Bakan, Tel Aviv'in güvenliğini tehdit ettiğini düşündüğü hiçbir oluşuma izin vermeyeceğini savundu.

Katz bununla da yetinmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'e yönelik açıklamalarını küçümsemeye çalışan Katz, Erdoğan için en iyisinin TBMM'de İsrail'e karşı “hayali ve boş konuşmalar” yapmayı sürdürmek olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İsrail'in kararlılığını “test etmemesi” gerektiğini savundu.

Katz'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ve dolaylı olarak TBMM'yi hedef alan ifadeleri, Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik kullandığı dili yeni bir seviyeye taşıdı.

Türkiye'den İsrail'e net cevap: İddialar temelsiz

Ankara ise İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'yi hedef alan söylemlerini reddetti.

Türkiye, İsrail'in iddialarını saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik temelsiz söylemler olarak nitelendirirken, Suriye'nin istikrarının sağlanması için Şam yönetimiyle iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Ebu Zuhur saldırısının ardından yaptığı resmi açıklamadaki ifadeler de dikkat çekti:

“İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir.”

Ankara ayrıca uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığının durdurulması ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri nedeniyle hesap verebilirliğin sağlanması için daha kararlı davranmaya çağırdı.

İsrail bölgede gerilimi yükseltiyor

Ebu Zuhur saldırısı yalnızca Türkiye'den tepki görmedi. Saldırı bölge ülkeleri tarafından da kınanırken ABD tarafı da gerilimin tırmandırılmasına karşı çıktı. Washington'un Türkiye, Suriye ve İsrail arasında doğrudan çatışma riskini azaltacak bir mekanizma üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Tel Aviv yönetiminin bir yandan Suriye topraklarına saldırırken diğer yandan Türkiye'yi tehdit eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapması, İsrail'in bölgedeki tansiyonu daha da yükseltme riskini beraberinde getiriyor.