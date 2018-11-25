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Süt ve süt ürünleri böbrek taşı yapmaktan aklandı

Yıllarca hep onlar suçlanmıştı. Oysa en büyük sebep az sıvı almakmış.

25 Kasım 2018 Pazar 17:01
Süt ve süt ürünleri böbrek taşı yapmaktan aklandı


Artık kesi yok!

Böbrek taşının oluşumunda genetik yani ırsî faktörlerin yanı sıra yetersiz sıvı alımı da rol oynuyor. Böbrek taşıyla ilgili yeni araştırmalar süt, yoğurt ve peynir gibi gıdaların taş oluşumunu artırdığı iddiasını çürüttü.

Yetersiz sıvı alınmasına bağlı olarak idrarda yoğunluğu artan kalsiyum ve oksalat gibi maddelerin birleşerek kristal haline geldiği, bu kristallerin birleşmesiyle de taş oluştuğu anlaşıldı. Böbrek veya idrar yollarında doğuştan bir anomali veya enfeksiyon bulunması halinde ise taş oluşumu daha hızlı oluyor.

Ailesinde taş hastalığı olanlarda bunun oluşma riski daha yüksek..

Yıllarca süt, yoğurt, peynir gibi yüksek oranda kalsiyum içeren gıdaların taş oluşumunu artırdığına inanılırdı. Bu hastalara kesinlikle bu tür gıdalardan almamaları öğütlenirdi. Oysa yapılan son araştırmalar bunun yanlış olduğunu kanıtladı. Artık hastalara bu gıdalar yasaklanmıyor. Hastalarımıza günde 2-2.5 litre sıvı almaları, hayvansal proteinleri azaltmaları ve tuzsuz gıdalar almaları tavsiye ediliyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Küçük böbrek taşları ameliyatsız, taş kırma yöntemiyle tedavi edilebiliyor. 2 santimetreden büyük taşlar için ise cerrahi tedavi yöntemi uygulanıyor.

Türkiye’de son zamanlarda daha fazla yaygınlaşan “Perküton nefrolitotomi” adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatıyla herhangi bir kesi olmadan hastanın böbrek taşı alınabiliniyor. Kesi ile yapılan eski yönteme göre bu daha avantajlı. Bu yöntemle, bir iğne yardımıyla bir santimetre kadar genişletilerek açılan yoldan böbreğe ulaşılıyor. Küçük parçalara ayrılan taşlar bu yoldan dışarıya çıkarılıyor. Bu yöntemde bir kesi olmadığı için hasta 1-2 gün içinde normal yaşamına dönebiliyor.

Bu usulle ameliyat, ilk defa ameliyat olacaklara uygulanabildiği gibi, daha önce eski yöntemle benzer bir operasyon geçirenler için de uygun..

Bu yöntemle böbrek taşı alınan hastalar, operasyon sonrasında hiçbir acı hissetmedikleri ve normal hayatlarına çok kısa bir sürede dönebildikleri görülüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:01
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