  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar!
Ekonomi

Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar!

Süt ve hayvancılıktaki sıkıntıların ardından Tarım Bakanlığı son dakika kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:42:00 - 2022-04-15 14:17:57
Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.

608 bin dolardan 34 milyon dolara yükseldi

Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

 

Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı
Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı

Yaşam

Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay