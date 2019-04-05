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Süt üreticisi fiyatların güncellenmesini istiyor

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, süt üreticisinin çok zorda olduğunu ve süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

05 Nisan 2019 Cuma 18:34
Süt üreticisi fiyatların güncellenmesini istiyor

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, süt üreticisinin çok zorda olduğunu ve süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Karakaş, bir litre çiğ sütün üreticiden 2 lira 34 kuruşa satın alınması gerektiğini belirtti.



Günlük süt üretiminin 140 ton civarında olduğu Manyas’ta en son Ulusal Süt Konseyi tarafından 2018 yılı sonunda toplanarak 2019 yılı Ocak-Şubat ve Mart ayları için çiğ süt desteğini mevcut 10 kuruş üzerine 15 kuruş arttırarak fiyatı açıkladığını söyleyen Manyas Süt Üreticileri Birliği başkanı Fevzi Karakaş, “Üreticimiz 1 Nisan itibarıyla sütü kaç liraya verdiğini bilmiyor, konseyin aceleye getirerek kendi arasında Mart ayı sonuna kadar fiyat verdi. Artık bıçak kemiğe dayandı. Süt üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Artan yem, enerji, mazot ve tüm girdiler yüzde 100 artmışken, artık bu sürdürülebilirliği kalmamıştır. Ulusal Süt Konseyi (USK) acilen toplanıp bu belirsizliğe son vermeli ve de yaklaşık bir yılın mağduriyetini gidermelidir.” dedi.



Süt Üreticileri Birliği Başkanı Karakaş, bir çuval süt yeminin 90 lira olduğunu süt üreticisi olarak kaybolan üretim ve çalışma şevklerini yeniden kazanabilmek için Ulusal Süt Konseyinin1.3 yem paritesini uygulamasını istediklerini bunun da şuan bir litre çiğ sütün üreticiden 2 lira 34 kuruşa satın alınması anlamına geldiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:34
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