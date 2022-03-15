Süt, tahin ve pekmez karışımı 40 hastalığa karşı etkili!

Çareyi doğal gıdalarda arayanlar Doç. Dr. Oğuz Özyaral, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği süt, tahin ve pekmez karışımının kanser başta olmak üzere tam 40 hastalıktan koruduğunu belirtiyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, 40 farklı hastalığa karşı etkili olan süper karışım sayesinde herkesin şifa bulacağını belirtiyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu karışımın etken maddesi tahinden oluşuyor.1 bardak süte 1 tatlı kaşığı tahin,1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırarak elde edeceğiniz bu içecek sizi tam 40 hastalıktan koruyacaktır” diyen Doç. Dr. Özyaral, bunları şöyle sıralıyor..

Kalbi koruyor

Akne gelişimini engeller.

Kansızlığa iyi gelir.

Anne sütünü arttırır.

Cilt sağlığı korunur.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

İltihap kurutucudur.

Bağırsak kanserinin önlenmesine destek verir.

Bağışıklığı güçlü kılar.

Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.

Dişleri güçlendirir.

Romatizma riskini azaltır.

Felç riskini düşürür.

Göbek yağlarını yakar.

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakların yumuşatır.

Kanserle mücadele ediyor

Kalp krizi ve inme riskini azaltır, kan pıhtılaşması, beyin sinir aktivitesi ve kasları geliştirir.

Tansiyonu düzenler.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kanserle savaşır, hücre DNA’sını serbest radikallere karşı korur.

Karaciğer dostudur.

Kas oluşumu, güçlenmesi sağlar.

Kemik yoğunluğunu artırır.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kronik bronşite karşı savaşır.

Romatizmal artrit ağrılarını dindirir.

Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması sağlanır.

Solunumu açar.

Stres ve yorgunlukla mücadele eder.

Uçuk gelişimini önler.

Uyku düzenini destekler.

Kırmızı kan hücreleri ile sinir dokularını korur.

Tahinin gücü

Tahinin çok zengin bir besin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Karbonhidrat ve protein kaynağıdır.

İçeriğindeki vitamin, mineral ile yağ asitleri vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir” dedi.Doç. Dr. Özyaral, şöyle devam eti: “Tahin genelde kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir.Geleneksek olarak pekmezle birlikte yenen tahini süte de karıştırabilirsiniz.Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz.Bu karışım sizi her dertten kurtaracaktır.

Tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla, kanserle mücadele eden bu içeceği gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissedenlere özellikle tavsiye ediyorum.Bu karışım uzun süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçecektir.”

Sütün faydaları nelerdir?

Hem güzellik hem de sağlık açısında sütün faydaları şunlardır:

Az yağlı süt tüketimi kişilerde yağ yakımını hızlandırır.

Yüksek mineraller içerir.

Enerji verir.

Protein içeriği sayesinde dokularda gelişim sağlar.

Hafızayı kuvvetlendirir.

D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını engeller.

Tahin’in faydaları

Beyni güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Şişliği azaltır.

Astıma iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakır, fosfor, kalsiyum gibi çeşitli mineraller içerdiği için kemik yoğunluğunu artırır.

İltihabı olumlu etkiler.

Beyin sağlığına iyi gelir.

Pekmezin faydaları nelerdir?

Özellikle mide hastalıkları, ülsere iyi gelir. Astım ve bronşit hastalıklarında, soğuğa karşı vücut direncinin arttırılmasında kullanılır. Sporcular için enerji deposudur. Bebeklerin ve çocukların zeka ve bedensel gelişimine yardımcı olur.