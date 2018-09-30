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Süt sağmak isterken elektriğe kapılıp can verdi

Konya Ereğli'de yaşayan 55 yaşındaki Döndü Çağlı, büyükbaş hayvanlarını sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi.

30 Eylül 2018 Pazar 17:44
Süt sağmak isterken elektriğe kapılıp can verdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde ahırda büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Döndü Çağlı, ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sağmak istedi. Süt sağma makinesini çalıştıran Çağlı, elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı. Çağlı'nın akıma kapıldığını fark eden çocukları, elektriği şalterden kapattı. Ardından 112 Acil Servisi arayıp yardım çağırdı. Çağlı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 17:44
  1. Konya
  2. Ereğli
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