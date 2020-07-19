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Süt reçeli yapımı | Süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli nasıl yapılır? En güzel süt reçeli tarifini sizler için derledik. Kremamsı dokusu ve enfes lezzetiyle çok kişinin bilmediği fakat çok lezzetli olan süt reçelinin yapımı oldukça basit. Son zamanlarda japon süt reçeli daha çok tanınsada ülkemizde yapılan orjinal reçel ondan daha güzeldir. Dilerseniz şekersiz, balla yapabileceğiniz bu tarifin detayları, yazımızda....

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:09:00 -
Süt reçeli yapımı | Süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli; sütle şekerin kazanlarda ağır ağır kaynatılıp yoğunlaştırılarak, tutması sağlanan ve keyifle tüketilen bir çeşit karameldir.

Oldukça zahmetli bir yapım aşaması olan süt reçeli, kahvaltı da bir sürmelik, kahve içinde tatlandırıcı ve pastalarınızda karamel olarak kullanabileceğiniz harika bir lezzet.

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • vanilya çubuğu
  • 1 kaşık karbonat

Süt, vanilya çubuğu ve şekeri tencereye alın.

Tahta bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş karıştırarak kaynatmaya başlayın.

Bir süre sonra ocağın altını açın fakat karıştırmayı bırakmayın. 

Göz göz olup kaynadıktan birkaç dakika kadar sonra, karbonatı ekleyin.

Karbonatı eklediğinizde reçel birden kabarmaya başlayacaktır. Paniğe kapılmadan karıştırmaya devam ettiğiniz sürece karışım eski haline gelecektir.

 Bu şekilde 2 - 3 saat şekilde kıvam alana kadar karıştırın. Üzerindeki köpükleri alıp ocaktan indiri.

Soğuduktan sonra şişeleyerek saklayabilirsiniz. 

Kıvamı fıstık ya da çikolata sürmelikleri gibi olmuyor. Bu yüzden çok koyulaşmasını beklemeden ocaktan almaya çalışın.

Şimdiden afiyet olsun..

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