Süt reçeli yapımı nasıl olur? Süt reçeli kıvam alması için ne yapmalı? İşte sağlıklı tarifi

Süt reçeli nedir, tanımı?

Süt reçeli süt ve şekerin kazan veya tencerelerde ağır ağır, sürekli karıştırılarak pişirilmesi sonucu elde edilen, katı ile sıvı arası kıvamda viskoz yapıda bir tatlı. Daha çok bir kahvaltı ve çay saati yiyeceği olarak, başta Arjantin ve Şili olmak üzere hemen bütün Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak tüketilir.

Genelde kafe ve restoranların menüsünde yer alan süt reçelini, kendi mutfağınızda da hazırlayabilirsiniz. Süt reçeli tarifi oldukça pratiktir. İşte tarifi...

Süt reçeli tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

5 su bardağı süt (Ben taze süt kullandım)

1 su bardağı şeker

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

Süt Reçeli Nasıl Yapılır?

Süt ve şekeri tencereye koyup kaynamaya bırakın. Derin bir tencere kullanın çünkü kabartma tozu eklenince köpürüp kabarıyor. Kaynamaya başlayınca içine karbonatı ekleyin. Çırpıcıyla karıştırın. Kaynamaya devam ettikçe sütün rengi değişmeye başlayacak. Reçeli yalnız bırakmayın ki dibe tutmasın.

Orta hararetli ateşte ara sıra karıştırarak 1 saat kadar pişirin. Süre daha da uzayabilir. Benim reçelim herkesinkinden daha kısa sürede oldu.

Kaşıkla alıp akıttığınızda cıvık muhallebi kıvamında olması lazım. Bekledikçe katılaştığı için çok aşırı koyulaştırmayın.

Pişen süt reçelini kavanoza koyun. Soğuyunca ağzını kapatıp dolaba kaldırın. Dolapta en az 2 ay dayanan bir reçeliniz olacak. Afiyet olsun.

Süt reçelinin kıvam alması için ne yapılmalı?

Sütün içerisindeki suyun buharlaşıp yoğunlaşması gerekiyor. Süt kaynadıkça yoğun bir kıvam almaya ve rengi önce sarı sonra da kahverengine dönmeye başlayacaktır. Kıvam alması kısık ateşte en az 1 saatinizi alır. Daha fazla bir sütle yapıyorsanız süresi uzayabilir.

(Sütle şekeri ağır ateşte ara ara karıştırarak en az 1 saat kadar pişirin. Sütün içerisindeki suyun buharlaşıp yoğunlaşması gerekiyor. Süt kaynadıkça yoğun bir kıvam almaya ve rengi önce sarı sonra da kahverengine dönmeye başlayacaktır. Kıvam alması kısık ateşte en az 1 saatinizi alır.)

Cahide Sultan’nin notları: 1 lt. süt karamelize olduğunda ancak dörtte biri kalıyor. Bu reçeli ekmeğe sürüp yiyebileceğiniz gibi kurabiye ve keklere, süslemelere de kullanabilirsiniz. Araplar çok kullanıyormuş diye duydum.

Bu reçeli farklı kıvamlarda yapabilirsiniz. Ben koyu kıvamlı yapmayı tercih ettim. İstediğim zaman biraz sütle kıvamını açabilirim. Ve bu şekilde zannederim daha uzun süre dayanır.

Süt reçeli hangi ülkeye ait?

Eskişehir'in geleneksel tatlarından olan süt reçeli bazı tatlılara sos olarak kullanılıyor. Süt reçeli, süt içemeyen çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.

İlginizi çekebilir → Etli yaprak sarma tarifi nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tüyoları 2022 → TIKLAYINIZ