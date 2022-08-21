Etli yaprak sarma tarifi nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tüyoları 2022

Anadolu mutfağının harika lezzeti: Etli yaprak sarma tarifi

Bildiğiniz tüm sarma tariflerini unutun, bu tarif evinizin vazgeçilmezi olacak. Peki Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Etli yaprak sarma yapılırken hangi malzemeler kullanılır, püf noktaları neler? İşte en kolay, en lezzetli, en pratik etli yaprak sarma tarifi...

Zeytinyağlı olarak sofralarımızda sık sık yer alan bu lezzeti etli de mutlaka denemelisiniz. Mayhoş üzüm yaprağıyla eti buluşturan bu lezzet sofralarınızın yeni favorisi olacak

ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

350 gram asma yaprağı

1 büyük boy kuru soğan

250 gram dana kıyma

1 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

ETLİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?

Yaprak salamura ise dolmaları sarmadan önce 3-5 dakika kaynar suda tutun. Eğer yapraklar taze ise bu süreyi biraz daha uzatın. Soğanı mümkün olduğu kadar ince doğrayın. Yıkanmış pirinci, kıymayı, soğanı, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını, sıvı yağı, tuz ve karabiberi bir tencere içinde iyice karıştın. Daha sonra bu karışımı ortalarına yerleştirerek yaprakları sarın. Sardığınız dolmaları tencereye düzgün bir şekilde yerleştirin. Kalan biber ve domates salçalarını 3 çorba kaşığı sıvı yağ ve tereyağı karışımında kavurun. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber koyduktan, sonra yarım litre kaynamış su ile birlikte tencereye dizilmiş sarmaların üzerine dökün. Pişme esnasında yaprakların açılmaması için ters çevrilmiş ufak bir tabağı dolmaların üzerine yerleştirin. Pişirme süresi orta ateşte 40 dakika kadardır. Suyu azalırsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Etli Yaprak Sarması Püf Noktaları

* Asma yapraklarını çok fazla haşlamamalısınız. Çok haşlarsanız eriyip gider. * İç harcı istediğiniz şekilde baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. * Yaprağın içine yaprağın büyüklüğüne göre harç koymalısınız.

Yaprak sarması en güzel nasıl pişirilir? Zeytinyağlı Yaprak Sarma Nasıl Pişirilir?

Pişireceğiniz tencerenin alt kısmına sarma yapraklarının saplarını yerleştirin. Ardından sardığınız yaprak sarmaları düzenli bir şekilde üst üste tencereye dizin. İçerisine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyin.

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