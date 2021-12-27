Süt reçeli tarifi, nasıl yapılır?

Süt reçeli tarifi

Malzemeler

1 litre inek sütü (tam yağlı)

1su bardağı toz şeker

1 adet vanilya çubuğu

1 silme çay kaşığı karbonat

Süt reçeli nasıl yapılır?

Tam yağlı inek sütü, toz şeker ve vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın. Kısık ateş üzerinde tahta bir kaşık yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Asıl macera şimdi başlıyor. Süt göz göz olup, kaynamaya başladığında karbonatı katıp ocağın altını daha da kısın. Karbonat sütü kabartacak karıştırdıkça sönecektir. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Vanilya çubuğunu tencereden alın. Çok uzun süre ara vermeden, sürekli karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri aralarda alıp temizleyin. Sürenin sonunda rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın. Parlaklık kazanması ve pürüzsüz bir kıvam alması için son bir kez çırptıktan sonra temiz-kuru bir kavanoza boşaltın. Reçel soğuduktan sonra kapağını dikkatli bir şekilde kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Afiyet olsun.

Süt reçeli faydaları

Çocukların kemik gelişimine çok büyük katkıda bulunuyor. Saatlerce kaynatılarak yapılan süt reçelinin sadece bir kaşığında bile bol miktarda kalsiyum var. Kemik erimesini önleme gibi önemli bir özelliği bulunduğundan kadınların menopoz dönemi sonrasında düzenli olarak tüketmesi tavsiye ediliyor