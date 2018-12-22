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Süt prim desteği 25 kuruşa çıkacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş artırılarak 25 kuruşa yükseltildi"-"Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon lira süt desteği yapılmış olacak"

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:01
Süt prim desteği 25 kuruşa çıkacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, litre başına verilen ortalama 10 kuruş olan Süt Prim Desteği'nin, 15 kuruş artırılarak 25 kuruşa yükseltildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, süt üreticilerinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, vatandaşların ucuz süte ulaşmalarını temin etmek, “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması yaratmasının önüne geçmek ve arz / talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Bu kapsamda, yeni yıldan itibaren ocak, şubat, mart aylarında süt üreticilerine, litre başına verilen ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği'ni 15 kuruş artırarak, 25 kuruşa yükselttiklerini ifade eden Pakdemirli, "Böylece Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır. Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon lira süt desteği yapılmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:01
  1. Süt Prim Desteği
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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