0553 313 94 23

Süt parası nasıl alınır? Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı?

Süt parası nasıl alınır? Doğum parası için nereye başvurulur? Süt parası ne kadar, nasıl alınır? Doğum yapmış kadına devlet süt parası, doğum parası vermekte. Evlat sahibi olmuş anne ve babalar 2019 süt parası sorgulama ve başvuru şartlarını merak etmekte. Peki Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı? süt parası nasıl alınır, süt parası başvuru şartları neler?Eğer bir kadın SSK'ya tabi olarak çalışıyorsa ve doğum yaptıysa bu parayı alabilir. Ayrıca SSK'ya tabi çalışan bir babanın eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa ve eşi doğum yaptıysa süt parası alabilir. İşte detaylar…

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
Süt parası nasıl alınır? Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı?

Süt parası nasıl alınır? Doğum parası için nereye başvurulur? Süt parası ne kadar, nasıl alınır? Doğum yapmış kadına devlet süt parası, doğum parası vermekte. Evlat sahibi olmuş anne ve babalar 2019 süt parası sorgulama ve başvuru şartlarını merak etmekte. Peki Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı? süt parası nasıl alınır, süt parası başvuru şartları neler?  Eğer bir kadın SSK'ya tabi olarak çalışıyorsa ve doğum yaptıysa bu parayı alabilir. Ayrıca SSK'ya tabi çalışan bir babanın eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa ve eşi doğum yaptıysa süt parası alabilir. İşte detaylar…

Çalışan anne süt parasını nasıl alır? Süt parası İş Kanununda emzirme ödeneği olarak geçer. Sadece SSK'lı olarak çalışan anneler ile, SSK'lı olarak çalışan babaların çalışmayan eşlerine ödenir. SSK'ya tabi çalışan anneler bu ödeneği alabilir. Bu kişilerin eşlerine (babalara) ayrıca ödeme yapılmaz.  Babaların eşleri çalışmıyorsa eğer, babalara ödeme yapılır. 

Süt parası alma şartları neler?

Bir kişinin süt parası için yapılan ödemeyi alabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Süt parasını hak edişinin çalışan anne için ya da çalışan baba tarafından çalışmayan anne için verilebilmesi için farklı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Çalışan annelerin süt parası alabilmesi için şartlar;

Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Doğum tarihinden öncesini kapsayan bir yıl içerisinde annenin adına en az 120 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Çalışan annelerde eşinin çalışıp çalışmaması durumu şart olarak aranmamaktadır.

SSK kapsamında çalışıyor ya da çalışmış olması gerekmektedir.

Süt parası ile Doğum Yardımı ve SSK Doğum Parası birbirinden farklı ödemelerdir.

Süt yardımı (emzirme ödeneği) Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK'nın yani) yine SSK'ya tabi çalışanlara sunduğu emzirme ödeneğidir. 

SSK Doğum Parası İş Göremezlik Ödemesi : Bu ödeme ise sadece SSK'lı çalışan kadınlara doğumdan dolayı işe gitmediği dönemler için yapılan iş göremezlik ödemesidir. Alt başlıkta açıklama yapılacaktır. 

Doğum yardımı ise Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütün annelere vermiş olduğu bir sosyal yardımdır. Alt başlıklarda açıklanacaktır. 

Çalışan babalar için süt parası şartları

Babanın SSK kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.

Eşinin doğum yapmış olması ve bebeğinin sağ olması gerekmektedir.

Doğum öncesini kapsayan bir yıl içerisinde babanın adına en az 120 gün prim yatırılmış olmalıdır.

Çalışan babanın eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Memurlar :  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar Emekli Sandığına tabidir. Bu ödemeyi kesinlikle alamaz. 

4B'li ve 45A'li  ve 4D'li Çalışanlar : Bu çalışanlar SSK'ya tabidir. Alabilir. 

Süt parası ne kadar 2019?

2019 yılı itibari ile 180 TL’dir. Sadece 1 ay (tek sefere mahsus ödenir. Süt parasını almaya hak kazandığınız andan itibaren 5 yıl içinde bu parayı bankalardan alabilmeniz mümkündür.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
  1. Süt parası nasıl alınır?
  2. Memurlar süt parası alır mı?
  3. 4B'liçalışanlar süt parası alır mı?
  4. 45A çalışanları süt parası alır mı?
  5. Doğum parası için nereye başvurulur?
  6. Süt parası ne kadar
  7. Süt parası alma şartları neler?
  8. Çalışan babalar için süt parası şartları
  9. Süt parası ne kadar 2019?
  10. süt parası sorgulama 2019
  11. süt parası başvurusu nereye yapılır
  12. süt parası ne kadar 2019
  13. süt parası kaç ay alınır
  14. süt parası sorgulama numarası
  15. süt parası ne kadardır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkan Tekvando Şampiyonası
    1. Balkan Tekvando Şampiyonası
    2. Vali Çağatay’dan ‘Ahilik Haftası’..
    3. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    4. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
    5. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
    6. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
    7. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
    8. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    9. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    10. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    11. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    12. Perakende satış hacmi azaldı
    13. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    14. Ciro endeksinde artış
    15. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    16. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
    17. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
    18. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
    19. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
    20. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
    21. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
    22. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
    23. İş gücü istatistikleri (1)
    24. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
    25. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
    26. İşsizlik rakamları açıklandı!
    27. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
    28. Otomobilin her yerini sigara..
    29. Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
    30. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!