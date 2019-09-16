Süt parası nasıl alınır? Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı?

Süt parası nasıl alınır? Doğum parası için nereye başvurulur? Süt parası ne kadar, nasıl alınır? Doğum yapmış kadına devlet süt parası, doğum parası vermekte. Evlat sahibi olmuş anne ve babalar 2019 süt parası sorgulama ve başvuru şartlarını merak etmekte. Peki Memurlar, 4B'li ve 45A'li ve 4D'liler süt parası alır mı? süt parası nasıl alınır, süt parası başvuru şartları neler? Eğer bir kadın SSK'ya tabi olarak çalışıyorsa ve doğum yaptıysa bu parayı alabilir. Ayrıca SSK'ya tabi çalışan bir babanın eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa ve eşi doğum yaptıysa süt parası alabilir. İşte detaylar…

Çalışan anne süt parasını nasıl alır? Süt parası İş Kanununda emzirme ödeneği olarak geçer. Sadece SSK'lı olarak çalışan anneler ile, SSK'lı olarak çalışan babaların çalışmayan eşlerine ödenir. SSK'ya tabi çalışan anneler bu ödeneği alabilir. Bu kişilerin eşlerine (babalara) ayrıca ödeme yapılmaz. Babaların eşleri çalışmıyorsa eğer, babalara ödeme yapılır.

Süt parası alma şartları neler?

Bir kişinin süt parası için yapılan ödemeyi alabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Süt parasını hak edişinin çalışan anne için ya da çalışan baba tarafından çalışmayan anne için verilebilmesi için farklı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Çalışan annelerin süt parası alabilmesi için şartlar;

Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bebeğin sağ olması gerekmektedir.

Doğum tarihinden öncesini kapsayan bir yıl içerisinde annenin adına en az 120 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Çalışan annelerde eşinin çalışıp çalışmaması durumu şart olarak aranmamaktadır.

SSK kapsamında çalışıyor ya da çalışmış olması gerekmektedir.

Süt parası ile Doğum Yardımı ve SSK Doğum Parası birbirinden farklı ödemelerdir.

Süt yardımı (emzirme ödeneği) Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK'nın yani) yine SSK'ya tabi çalışanlara sunduğu emzirme ödeneğidir.

SSK Doğum Parası İş Göremezlik Ödemesi : Bu ödeme ise sadece SSK'lı çalışan kadınlara doğumdan dolayı işe gitmediği dönemler için yapılan iş göremezlik ödemesidir. Alt başlıkta açıklama yapılacaktır.

Doğum yardımı ise Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütün annelere vermiş olduğu bir sosyal yardımdır. Alt başlıklarda açıklanacaktır.

Çalışan babalar için süt parası şartları

Babanın SSK kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.

Eşinin doğum yapmış olması ve bebeğinin sağ olması gerekmektedir.

Doğum öncesini kapsayan bir yıl içerisinde babanın adına en az 120 gün prim yatırılmış olmalıdır.

Çalışan babanın eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Memurlar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar Emekli Sandığına tabidir. Bu ödemeyi kesinlikle alamaz.

4B'li ve 45A'li ve 4D'li Çalışanlar : Bu çalışanlar SSK'ya tabidir. Alabilir.

Süt parası ne kadar 2019?

2019 yılı itibari ile 180 TL’dir. Sadece 1 ay (tek sefere mahsus ödenir. Süt parasını almaya hak kazandığınız andan itibaren 5 yıl içinde bu parayı bankalardan alabilmeniz mümkündür.