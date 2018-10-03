Süt parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği anne ve baba adaylarına önemli bir yardım teşvikinde bulundu. Genç nüfusun çoğalması amacıyla anne ve baba adaylarına teşvik amacıyla doğum parası, süt parası almasının yolu açıldı. Evlat sahibi olan anne ve babaların sevincine bir devlet de ortak olarak doğum parası yardımında bulunmakta. Devlet çocuk başına ne kadar doğum parası vermekte?, Kimler doğum yardımı alabilir? Doğum yardımı alabilmek için nereye başvurulmalı? Doğum parası hangi hesaba yatacak gibi sorularının cevabını haberimizde okuyabilirsiniz.

DOĞUM PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Kadına 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR ?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı.

Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

DOĞUM YARDIMI PARASI HANGİ HESABA YATACAK ?

Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası PTT'ye adınıza yatırılacaktır. Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.

DOĞUM PARASI SORGUALAMASI NASIL YAPILIR ?

E-devlet üzerinden doğum parası hakkı sorgulanabiliyor.

YARDIM BORCA KARŞILIK HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.

GENÇ NÜFUSUMUZ ARTTI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2017" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 983 bin 97 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

En fazla genç Hakkari'de

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir olarak sıralandı.