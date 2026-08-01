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Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi için Al-Diriyah ekibi devredeydi. Bir başka Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ise daha ciddi gözüküyor!

#1
Foto - Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

Beşiktaş, 2025 yazında Leicester City Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı. Ancak Nijeryalı futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Yönetim, kendi ödediği bonservisin üzerinde bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığını değerlendirecek.

#2
Foto - Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

Bir süredir Al-Diriyah ekibinin konuyla ilgili girişimleri vardı. Fakat onların sundukları teklif, 6-7 milyon euro seviyesini geçmedi. Al-Ittihad ise daha ciddi bir öneriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre; Ittihad'ın ilk teklifi 10 milyon euro olacak...

#3
Foto - Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

Aslında 10 milyon euroluk öneri, başta belirlenen hedefe uyuyor. Fakat Beşiktaş cephesinin rakamı biraz daha yükseltmeye çalışacağı ifade edildi. Al-Ittihad temsilcileri kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Burada yapılacak görüşmelerin ardından Ndidi'nin geleceği de belirlenecek.

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