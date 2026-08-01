Suudi Arabistan bu gelişmeyi konuşacak: Ndidi koptu gidiyor artık...

Bir süredir Al-Diriyah ekibinin konuyla ilgili girişimleri vardı. Fakat onların sundukları teklif, 6-7 milyon euro seviyesini geçmedi. Al-Ittihad ise daha ciddi bir öneriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre; Ittihad'ın ilk teklifi 10 milyon euro olacak...