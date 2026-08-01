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Çok konuşulacak Almanya çıkışı geldi! Italiano ilk kellesini alıyor artık...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok konuşulacak Almanya çıkışı geldi! Italiano ilk kellesini alıyor artık...

Schalke mali koşullar sebebiyle Felix Uduokhai transferinden çekilmişti. Ancak bir diğer Alman ekibi Werder Bremen, Beşiktaş ve oyuncuyla büyük oranda anlaştı.

#1
Foto - Çok konuşulacak Almanya çıkışı geldi! Italiano ilk kellesini alıyor artık...

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Felix Uduokhai'yi satış listesine koydu. 28 yaşındaki stoperin sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de bitiyordu. Yani kontratının son senesine girdi. Bundesliga'ya çıkma başarısı gösteren Schalke'nin konuyla ilgili çabaları oldu.

#2
Foto - Çok konuşulacak Almanya çıkışı geldi! Italiano ilk kellesini alıyor artık...

Fakat Schalke, mali koşullar sebebiyle geri adım attı. Yine de Felix Uduokhai Almanya'ya dönecek! Çünkü Werder Bremen'in hem Beşiktaş hem de 1.93 boyundaki savunmacıyla büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrılık açıklamasının en geç 1 hafta içinde yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Çok konuşulacak Almanya çıkışı geldi! Italiano ilk kellesini alıyor artık...

Beşiktaş, 2024 yazında Augsburg'a 500 bin euro ödeyerek Felix Uduokhai'yi kiralamıştı. Oyuncunun 5 milyon euroluk satın alma maddesi o sezonun ardından devreye girdi. Böylece bonservis maliyeti 5.5 milyon euroya çıktı. Werder Bremen'le yapılacak anlaşmanın detayları ise resmi açıklama sonrasında belli olacak.

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