Süt kaç saat mayalandırılır? Yoğurt mayalamanın püf noktaları

Yoğurt nasıl mayalanır?

Evde yapmak istediğiniz yoğurt, peynir, tereyağı gibi süt ürünlerini hazırlarken güvenilir, sağlıklı, taze ve temiz içerikli olduğuna emin olduğunuz yerlerden çiğ süt temin etmeye özen gösterin. Eğer böyle bir süte erişiminiz yoksa ya da o sütlerin tazeliğinden ve güvenliğinden emin değilseniz bu ürünleri hazırlarken taze günlük süt veya pastörize süt kullanabilirsiniz.

Sütü derin bir tencerenin üzerine süzgeç ya da tülbent oturtarak işe başlayın. Sütünüzü bu tülbent ya da süzgeçten geçirin. Yabancı maddelerin bu şekilde üzerinde kalmasını sağlayın.

Tencereyi ocağın üzerine alın. Orta ateşte tahta kaşık yardımıyla sütü havalandırarak (havalandırmaktan kasıt belli bir yönde karıştırırken arada bir sütün bir kısmını kaşığın üzerine alarak yukarıya kaldırıp geri dökülmesini sağlamak) kaynatmaya başlayın. Bu şekilde havalandırarak 6-8 dakika kadar kaynattın. Fokurmaya başlayıp süt yükseldiğinde ocağın altını en kısığa alın ve 10 dakika daha kaynatın.

Süt kaç saat mayalandırılır?

Ardından ocaktan alın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Bu aşama yoğurdu mayalamaktaki en önemli aşama. Çünkü doğru ısıyı yakalayamazsanız yoğurdunuzu mayalamanız zor olacaktır. Eğer termometreniz varsa 42-45 dereceyi gördüğünüzde hemen mayanızı ilave edin. Ancak termometreniz yoksa serçe parmağınızı sütün kenarına hafifçe daldırın. Parmağınızı yakmayan bir ısı hissediyorsanız ne tamamen soğuk ne de tamamen sıcaksa mayalanma vakti gelmiş demektir. Maya miktarını da 1 litre süte 1 yemek kaşığı dolusu (tepeleme yemek kaşığı) maya olarak düşünebilirsiniz. Dilerseniz içine bir miktar şeker ya da tuz da ilave edebilirsiniz. Mayanızı bir kabın içine koyun ve bir miktar süt ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı sütün içerisine ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Hemen ardından yoğurdu mayaladığınız kabı sarıp sarmayalın ve kapağını da güzelce kapatın. Oda sıcaklığında ortalama 6-8 saat arası mayalandırmaya bırakın. En ideali eğer vaktiniz varsa 1 gece mayalandırmak. Eğer çok soğuk bir havada mayalandırma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, 40 derecede 15-20 dakika ısınmış, ardından birkaç dakika soğumaya bırakılmış fırının orta rafına yoğurt kabınızı yerleştirin. Soğuk havalarda bu şekilde mayalandırma işlemini hızlandırmış olacaksınız. Mayalanınca dolaba kaldırın.

Yoğurt neden ekşir?

Bazen yoğurt mayalandıktan sonra ekşidiğine şahit olunur. Bu durumun genellikle sebebi doğru ısıda mayalamamaktan kaynaklanır. Fazla sıcak olan sütü mayalandırırsanız yoğurdunuz ekşi olur.

Bu durum önüne geçmek ve daha uzun süre afiyetle yoğurt tüketmenin de yolları var. Bir büyük kabın içerisinde yoğurtlarınızı mayalamak yerine, mayayı ilave ettikten sonra cam kapların, kavanozların ya da minik, kapaklı cam kaselerin içine aktarın ve bu şekilde mayalandırmaya bırakın. Minik porsiyonlar haline gelen yoğurtları sürekli açmayacak, açtığınız gibi bitirecek böylelikle ekşime, bozulma gibi durumların önüne geçmiş olacaksınız.