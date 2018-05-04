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Süt içerek kilo vermek mümkün mü?

Birçok insan fazla kilolarından kurtulmanın yolunu arıyor. Peki süt içerek kilo vermek mümkün mü? İşte cevabı:

04 Mayıs 2018 Cuma 15:36
Süt içerek kilo vermek mümkün mü?

Vücut yeterli kalsiyum almadığında, yağ hücresi üretimini arttıran kalsitrol hormonunu salgılıyor. Süt ve süt ürünleri ise içerdikleri yüksek kalsiyum sayesinde, yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı oluyor. Her gün içeceğiniz 2 bardak az yağlı süt, kan şekerini düşürüyor ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

Ayrıca süt metabolizmayı hızlandırarak, vücudun daha fazla kalori yakmasına yardımcı oluyor. Eğer sütü tek başına içemiyorsanız, kuru meyve, badem, fındık veya toz tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz. Böylece günlük tatlı ihtiyacınızı da sağlıklı bir şekilde giderebilirsiniz

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:36
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