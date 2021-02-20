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Gündem Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal! "Meyve suyu içmeyin"
Gündem

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal! "Meyve suyu içmeyin"

Sosyal medya ağı TikTok'ta yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans skandalları unutulmadan olay olacak yeni bir paylaşım daha geldi. Bir kullanıcının "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaştığı videoda, yere saçılmış, çoğu çürümüş haldeki meyvelerin; meyve suyu yapılması için kepçelerle fabrikaya taşındığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:35:00 -

Popüler sosyal medya platformu TikTok, çok konuşulacak skandal bir videoyla daha gündeme geldi. Mehmet Demir isimli bir kullanıcı tarafından 2 gün önce paylaşılan videoda meyve suyu yapımında kullanılacak meyvelerin taşınma anları kaydedildi.

"Meyve suyu içmeyin" 

Olaya konu olan yerin Adana olduğu belirtilen paylaşımda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş vaziyetteki meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen skandal videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

Daha önce de skandal videolar paylaşılmıştı

TikTok, geçtiğimiz aylarda da iki skandal video ile gündeme gelmişti. Olaya konu olan videolarda süt tesisinde süt banyosu yapan bir kişi ve dönerle dans eden iki kişinin görüntüleri paylaşılmıştı. Videolar günlerce konuşulmuş, skandal paylaşımlara imza atan kişiler hakkında işlem başlatılmıştı.

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Yorumlar

Olayın aslı nedir ?

Arkadaş birileri bu videoları yüklüyorsa ya şirkete ayar olmuş çalışan, yada hakkının yenildiğini düşünen insan olabilir. Diğer yandan ise bunun Aslı yoksa inşaat halindeki yere dökülen çürümüş meyve dahi olsa bir meyvesuyu fabrikası bu şekilde çalışabileceğini düşünmek çok saçma kesin tuhaftasın tipler var bunları.n yalan yanlış ekledikleri videolar. Dip not: öfkeli çalışan şirkete zarar verebilir bu doğal bir durum insan yapısı gereği çok aşırı tepki verebilir dünyanın her yerinde var siz haber yapıyorsunuz. Ne kadar olsada bir vatandaş bu davranışı gösterse adama farklı başlık atıp yasal işlem yapıldı denilir. Birde şu haberi yapın gidin adama video kayıtlı röportaj yapın neden böyle birleyen yaptın süt fabrikasında süt banyosu gibi hayırlı balonlar.
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kehanet

el değipte yenilecek bir şey var mı? var diyen aptallık eder. gıdanın kontrol dışı ve en kötü üretildiği yer burası.
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