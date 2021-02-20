Süt banyosu ve dönerle danstan sonra yeni skandal! "Meyve suyu içmeyin"

Popüler sosyal medya platformu TikTok, çok konuşulacak skandal bir videoyla daha gündeme geldi. Mehmet Demir isimli bir kullanıcı tarafından 2 gün önce paylaşılan videoda meyve suyu yapımında kullanılacak meyvelerin taşınma anları kaydedildi.

"Meyve suyu içmeyin"

Olaya konu olan yerin Adana olduğu belirtilen paylaşımda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş vaziyetteki meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen skandal videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

Daha önce de skandal videolar paylaşılmıştı

TikTok, geçtiğimiz aylarda da iki skandal video ile gündeme gelmişti. Olaya konu olan videolarda süt tesisinde süt banyosu yapan bir kişi ve dönerle dans eden iki kişinin görüntüleri paylaşılmıştı. Videolar günlerce konuşulmuş, skandal paylaşımlara imza atan kişiler hakkında işlem başlatılmıştı.