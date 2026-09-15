Kurtlar Vadisi dizisinin Nevzat'ından dikkat çeken Osman Sınav sözleri

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül'de Silivri Adliyesi'ne giderek "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Üç ismin ifade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi cephesindeki önemli başlıklarından birini, dizide yer alan "Kaşifoğlu" karakteri oluşturdu. Raci Şaşmaz, karakterin istihbarat içerisindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve gerçek hayatla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Şaşmaz, dizinin toplumdaki gelişmeleri açık kaynaklardan takip ederek kurguya dönüştürdüğünü belirtirken, herhangi bir kişi veya kurumdan senaryo konusunda talimat almadıklarını söyledi.

Senaristlere ayrıca Kozinoğlu ile dizideki senaryo arasındaki benzerlikler soruldu. Basına yansıyan bilgilere göre üç isim, herhangi bir kişi veya kurumdan yönlendirme almadıklarını ve yaşanan benzerliklerin tesadüf olduğunu ifade etti.

RACİ ŞAŞMAZ'DAN OSMAN SINAV AÇIKLAMASI

Raci Şaşmaz'ın savcılık ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ve 20 Mart 2025'te hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılmasına ilişkin oldu.

Şaşmaz, Osman Sınav'ın zaman zaman senaryoya ilişkin fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak kendisinin bunu sakıncalı gördüğü için kabul etmediğini anlattı. Şaşmaz'ın ifadesine göre Sınav, daha sonra kendisine tehdit aldığını, çocuklarının bulunduğunu ve projeyi bırakmak istediğini söyledi. Şaşmaz, Sınav'ın diziden ayrılmasının bu şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.

"FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Şaşmaz'ın ifadesinin kamuoyuna yansımasının ardından dizide "Nevzat" karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yakışırboy, Osman Sınav'ın o dönemde FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ifadelerini kullandı.

Yakışırboy paylaşımının devamında ise, "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" sözlerine yer verdi.

Yakışırboy'un iddiasına ilişkin soruşturma makamlarınca yapılmış bir doğrulama veya tespit şu aşamada kamuoyuna açıklanmış değil.

OSMAN SINAV YILLAR ÖNCE "BENİMLE SIR OLARAK GİDECEK" DEMİŞTİ

Şaşmaz ve Yakışırboy'un açıklamalarını daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Osman Sınav'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığına ilişkin yaptığı açıklama oldu.

Sınav, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek" demişti.

RACİ ŞAŞMAZ FETÖ İDDİALARINI REDDETTİ

Raci Şaşmaz ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaryo sürecinde FETÖ'den yönlendirme aldığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinin FETÖ yapılanmasını rahatsız ettiğini savunurken, kendisinin de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere karşı bulunduğunu ve daha sonraki davalara müdahil olarak katıldığını anlattı. Şaşmaz, FETÖ mensuplarıyla birlikte anılmayı kabul etmediğini ifade etti.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Yıllar sonra yeniden ele alınan ölümüne ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri de soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla alındı.

Kaynak: Haberler.com