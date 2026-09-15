5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ardahan Hanak'ta yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki O.Y. için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.
Ardahan’ın Hanak ilçesinde 11 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki O.Y., günler süren aramanın ardından sağ salim bulundu.
Koyunpınarı köyünde yaşayan O.Y'den haber alamayan yakınları, 11 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara sivil unsurlar da destek verirken, ekipler farklı bölgelerde arama yaptı.
Yaklaşık 5 gün süren çalışmaların ardından O.Y, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulundu.
O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.