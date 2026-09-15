  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı 97 parçanın 78'i altın çıkmadı! Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı HAVELSAN ve İŞKUR’dan dev iş birliği: Milli yazılım KOVAN için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek Bakan Güler: Türkiye tarihi bir yolculuğa başladı Beştepe’den vesayet odaklarına tarihi veto! AK Parti Sözcüsü Çelik Meclis’in önündeki dev ödevi ilan etti! İstanbul’un göbeğinde korku dolu dakikalar! Alev topuna dönen İETT trafiği kilitledi! Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’ Daha da beter olun! Katiller ordusunda para krizi AK Partili Gül’den önemli mesajlar! ‘Başkan Erdoğan aday olabilir’ Dev maçın tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz saat
Yerel 5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu
Yerel

5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu

Ardahan Hanak'ta yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki O.Y. için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Ardahan’ın Hanak ilçesinde 11 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki O.Y., günler süren aramanın ardından sağ salim bulundu.

 

Koyunpınarı köyünde yaşayan O.Y'den haber alamayan yakınları, 11 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

 

Çalışmalara sivil unsurlar da destek verirken, ekipler farklı bölgelerde arama yaptı.

Yaklaşık 5 gün süren çalışmaların ardından O.Y, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulundu.

O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Aktüel

Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu
Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu

Yerel

Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu

Kayıp Büşra bebeğin annesinden yeni iddia: "Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı"
Kayıp Büşra bebeğin annesinden yeni iddia: "Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı"

Aktüel

Kayıp Büşra bebeğin annesinden yeni iddia: "Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23