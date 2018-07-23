Süt alerjisi nasıl anlaşılır?

Dondurma, peynir ya da süt gibi süt ürünlerini tükettikten sonra normal olmayan tüm tepkileri not edin. Olası kusma, hazımsızlık ve kurdeşen gibi tepkiler bir kaç dakika ya da bir kaç saat sonra oluşabilir. Bunlar süt alerjisinin tipik belirtileridir.

Daha uzun sürede görülebilecek belirtiler olan ishal, ateşlenme, kanlı dışkı, burun akıntısı, karında kasılmalar ya da ağız çevresinde kaşıntılı cilt kızarıklıklarına dikkat edin. Bunların ortaya çıkması haftalar sürdüğü için süt alerjisine bağlı olabileceğini düşünmeyiz fakat doktorunuza bunları mutlaka söyleyin.

Potansiyel süt alerjisi için doktorunuza danışın ve süt ürünlerini ne sıklıkla tükettiğinizi ve sonrasında oluşan belirtileri anlatın. Doktorunuz laktoz intöleransınız olduğunu teşhis edebilir. Bu bir alerji değil besin hassasiyetidir.

Doktorunuzun hazırladığı tedavi yöntemine uyun ve oluşabilecek her tepkiyi ve geçmişte süt alerjiniz olduğunu düşünmenize yol açan tepkileri not edin. Eğer semptomlar devam ederse bu tamamen farklı bir hastalıktan dolayı olabilir, tekrar doktorunuzu ziyaret edin.

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