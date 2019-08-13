Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu" Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurumaya başlayan ve içindeki kaplumbağaların hayatı tehlikeye giren gölete tankerlerle 40 ton su taşındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su seviyesi azaldığı için içindeki kaplumbağaların yaşamlarının tehlikeye girdiği gölete su takviyesi yapıldı. Mumcular Yeniköy Mahallesi sakinlerinin, bölgedeki göletin susuz kaldığını ve içerisindeki su kaplumbağalarının hayatlarının tehlike altında olduğunu iletmesi üzerine, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, göletin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kurumaya başladığını belirledi. Belediye ekipleri, gölete tankerlerle taşınan 40 ton su boşalttı. Gölete belirli aralıklarla su takviyesi yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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