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Gündem Susus bir yaza hazırlanın! Alibeyköy Barajı kurudu
Gündem

Susus bir yaza hazırlanın! Alibeyköy Barajı kurudu

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından kente su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Alibeyköy barajı kurudu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:01:00 -
Susus bir yaza hazırlanın! Alibeyköy Barajı kurudu

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu.

İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri. Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu. Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok. Kuruyan bu bölümlerde çok sayıda otomobil lastik izi dikkat çekti. Bölgedeki değişim havada görüntülendi.

İKİ BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

Diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.9 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 7.06. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 38.96 ile Terkos oldu.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI SON DURUM

Alibeyköy Barajı: Yüzde 18.04

Büyükçekmece : Yüzde 35.65

Darlık : Yüzde 28.09

Elmalı : Yüzde 31.95

Istrancalar : Yüzde 36.44

Kazandere : Yüzde 7.53

Ömerli : Yüzde 35.96

Papuçdere : Yüzde 4.72

Sazlıdere : Yüzde 37.46

Terkos : Yüzde 38.96

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