Susun ey susanlar, Allah adalet sahibidir! Bir gün sizin ülkenizi de sizin evinizi de Allah yakar
Gazze’de yapılan katliamlara, Refah’ta Müslümanların diri diri yakılmasına ses çıkartmayan Müslümanlar için İlahiyatçı Yazar rahmetli Ömer Döngeloğlu yıllar önce “Susun ey susanlar, Allah adalet sahibidir. Bir gün sizin ülkenizi de sizin evinizi de Allah yakar” dediği konuşma tıpkı bu günleri görüp te susan bizlere söylenmiş gibi…
İlahiyatçı Yazar Rahmetli Ömer Döngeloğlu’nun yıllar önce yaptığı konuşmada aynen şöyle diyor.
“Evi yananlar sadece Filistin’liler olamayacak göreceksiniz. Susun ey susanlar Allah adalet sahibidir bir gün sizin ülkenizi de sizin evinizi de Allah yakar. Dünyanın bu kadar Müslümanın canı yanacak ta 58-60 tane Müslüman ülke susacak Allah buna razı gelecek öyle mi? Ben bu dünyada yaşamaktan utanıyorum. Ölmek şu anda pis, onursuz, haydutça başkalarının şehadetinin üstünden susarak kaçırılmış ahlaksız bir hayatla yaşamaktan şerefli bir ölüm vallahi çok daha kutsal. Bu hayatın sonu bize de bir şey söyleyecek korkmayın. Yeryüzünü gezin ve dolaşın. Allah’ın hakikatlerini inkâr edenlerin sonunun ne olduğuna bir bakın.”