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Suşehri Kaymakamlığı aşure ikramı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Kaymakamlık tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

13 Eylül 2019 Cuma 16:04
Suşehri Kaymakamlığı aşure ikramı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Kaymakamlık tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


Cuma namazının ardındanBalhatun Camii avlusunda düzenlenen aşure dağıtım programında, İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe protokolü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


Tüm Müslüman âleminin Muharrem ayını tebrik eden Kaymakam Sarı, “Bizler dini inançlarımıza sahip çıkan bir toplumuz. Bu inançlarımızdan biri olan aşure gününde İlçe halkımız ile birlikte olmak, Yıllar önce başlatmış olduğumuz aşure günü etkinliğini geleneksel hale getirmek amacıyla bu etkinliği tertip etmiş bulunmaktayız.” dedi.


Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlı olduğunu kaydeden Sarı, “Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu vesile ile aşure dağıtımımıza destek olan ilçede bulunan 6 sivil toplum kuruluşuna teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:04
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