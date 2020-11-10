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Gündem Şuşa’nın işgalden kurtarılması Türkiye’de de kutlandı
Gündem

Şuşa’nın işgalden kurtarılması Türkiye’de de kutlandı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları teker teker alması Türkiyedeki Azerbaycanlılar tarafından halaylarla kutlandı. Karabağ’ın Şuşa şehrinin işgalden kurtarılması ve Azerbaycan ordusunun başarılı ilerleyişine Ankara’da destek mitingi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:15:00 -
Şuşa’nın işgalden kurtarılması Türkiye’de de kutlandı

Azaflı Sosial Yardım ve Kültür Derneği Ankara’daki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanarak sevinç gösterisi düzenlediler. Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık grup,  burada yapılan açıklamaların ardından konvoylarla Haydar Aliyev parkına giderek kutlamalarını sürdürdüler. Dernek adına açıklama yapan Azerbaycanlı İşadamları Derneği Kurucusu ve Avukat Arzuman Azafli, Ermenilerin sivillere yönelik saldırısını kınayarak, “Biz Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar olarak şanlı ordumuzun Şuşa’yı düşman işgalinden kurtarılması bizim için çok güzel ve çok özel bir haber” açıklamasında bulundu. Dernek üyesi Nermin Mirzayeva da Akit’e yaptığı açıklamada, “Ordumuzla gurur duyuyoruz. Türkiye’ye ve Türklere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Şuşa şehrimiz işgal altından kurtuldu. Bunun sevinci içerisindeyiz. İşgal altındaki tüm topraklarımız kurtulana kadar mücadelemiz devam edecek. Bir karış toprağımız Ermeni işgali altında kalmayacak” dedi.

İranlı Türkler DE Şuşa’nın kurtarılmasını kutladı

Öte yandan; İran’ın kuzeybatı bölgesinde Türklerin yaşadığı yerlerde halk, Dağlık Karabağ’ın en önemli şehirlerinden Şuşa’nın, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’ın işgalinden kurtarılmasını kutladı. Batı Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Urumiye, Miyanduab ve Maku kentinde, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz ve Merend kentinde, Erdebil eyaletine bağlı Meşginşehr kentinde halk, Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuluşunu havai fişekler, araç konvoyları ve tatlı dağıtarak kutladı. Dağlık Karabağ’ın önemli şehirlerinden Şuşa’nın kurtarılmasını sevinç gösterisiyle karşılayan İranlı Türkler, “Yaşasın Azerbaycan” ve “Karabağ Azerbaycan’dır” sloganları attı.


Yeni Akit Gazetesi
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